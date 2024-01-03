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القدس بعيون الهاشميين.. ندوة تحاكي الترابط التاريخي بين الأردن وفلسطين

1/3/2024 2:38:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- عقدت أول من أمس الندوة الحوارية "القدس في عيون الهاشميين" بتنظيم من جامعة عمان العربية بالتعاون مع اللجنة الملكية لشؤون القدس.
وشارك في الندوة رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب فراس العجارمة والأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان وأدار الندوة الدكتور خالد بني حمدان في مدرج المئوية في الجامعة، وجاءت برعاية رئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمد الوديان.
وتحدث مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد العياصرة، عن دور الهاشميين في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال أرشيف المكتبة الوطنية، مبينا أن للمكتبات الوطنية دورا مهما في حفظ النتاج الثقافي الوطني والتعريف به، والأردن وضع على رأس أولوياته الثقافية الاهتمام بالمكتبة الوطنية كونها تمثل ذاكرة الوطن ومكتبة الدولة والمرجعية للمهتمين والباحثين والراغبين بالاطلاع على النتاج الثقافي الوطني والعربي وتاريخ الأردن من جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.
وتحدث العياصرة عن العلاقة التاريخية بين الأردن وفلسطين عبر التاريخ بحكم وحدة جغرافية واحدة لا يمكن فصلها والعوامل المشتركة، والاهتمام الأردني الواضح والملموس في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية، وكانت المكتبة الوطنية من المهتمين والداعمين للحفاظ على التراث الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص.
وتحدث العياصرة عن الوصاية التاريخية للهاشميين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس قائلا: "إن الأردن بقياداته الهاشمية المتعاقبة حرص على الدفاع عن فلسطين ومنها القدس وخدمة ورعاية مقدساتها باستمرار، ولذلك استحق القادة الهاشميون بجدارة حمل وسام الشرف وهو الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس وبقدر ما كان ذلك تشريفا لهم فإنه أمانة ومسؤولية تشرفوا بحملها منذ عهد الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه حتى انتقلت إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه".
وأشار إلى أن المكتبة الوطنية تحفظ ضمن أرشيفها العديد من الوثائق والصور التي تؤرخ لدور الشريف الحسين في المحافظة على مدينة القدس بشكل عام والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بشكل خاص.
وقال العياصرة: "إن المكتبة الوطنية الأردنية هي من المهتمين والداعمين للحفاظ على التراث الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص، حيث تقوم الدائرة باستثمار كل مناسبة داخلية أو خارجية للتعريف بهذه المدينة ودور الأردن بشكل عام والهاشميين بشكل خاص في رعايتها انطلاقا من الدور الديني والتاريخي للأسرة الهاشمية في الحفاظ على هذه المدينة من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والشبه يومية، للحد من الهجمة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال لطمس معالم هذه المدينة وتزوير تاريخها".
وتابع؛ تقوم الدائرة بالمشاركة في الندوات والاحتفالات التي تقام بمناسبات خاصة بمدينة القدس وعرض ما تقتنيه المكتبة من صور ووثائق تاريخية، والتي تؤكد الدم الواحد والتاريخ المشترك وتعزز أواصر الترابط بين الدولتين وكذلك الكتب التي تؤرخ لمدينة القدس التاريخية وتحمل القيمة التاريخية النادرة.
كما أقامت دائرة المكتبة الوطنية خلال الأعوام السابقة، العديد من الفعاليات التي تحتفي بمدينة القدس ومنها احتفالية بمناسبة يوم المخطوط العربي تحت شعار القدس: "عندما يكون التراث أسيراً"، و"معرض القدس" على هامش مؤتمر القدس في الأدب الحديث الذي أقيم في الجامعة الأردنية، و"معرض عمان الدولي الثالث للعملات والطوابع "معرض القدس"، كما شاركت بالمعرض الذي أقيم بالمركز الثقافي الملكي بمناسبة مرور خمسين عاماً على حريق المسجد الأقصى.
من جانب آخر، اهتمت المكتبة بالحفاظ على الأرشيف المقدسي حيث لم تتوان عن التواصل مع المكتبات العربية والأجنبية والجامعات داخل الأردن وخارجه للحصول على الوثائق المتعلقة بمدينة القدس والعمل عل أرشفتها وحفظها وإتاحتها للباحثين والمهتمين والدارسين من العرب والأجانب.
كما ويوجد في المكتبة العديد من الوثائق الورقية والصور التاريخية التي تؤرخ وتؤرشف لمدينة القدس بشكل عام والمقدسات الإسلامية والمسيحية بشكل خاص ويبلغ عدد الوثائق (7500) وثيقة مؤرشفة يستخدمها الباحثون من داخل المملكة وخارجها في دراستهم المتعلقة بفلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص.
وتقوم المكتبة الوطنية بتوعية الناس بتاريخ هذه المدينة المقدسة من خلال نشر الصور الخاصة بالمدينة على الموقع الإلكتروني للدائرة والصحف اليومية ومواكبة جميع الأحداث التي تتعرض لها المدينة بنشر الصور والوثائق التي تذكر دائما وتحافظ على قدسية هذه المدينة ومكانتها عند العرب والمسلمين.
وأشار إلى مقتنيات المكتبة وضمها للعديد من الكتب التي تؤرخ لفلسطين والقدس عبر مراحل تاريخية مختلفة ولاسيما، الفترات الحديثة التي توضح دور الهاشميين في الحفاظ على هذه المدينة وتقدر بحوالي (2782) كتابا والعديد من المجلات التي تتحدث عن القدس بشكل خاص مثل مجلة أرض الإسراء (1979-1994) التي صدرت عن المؤتمر الإسلامي لبيت المقدس ومجلة اللجنة الملكية لشؤون القدس (1975-1996) وهي نشرة دورية مقيدة حول مدينة القدس العربية المحتلة مأخوذة عن الجرائد العربية والأجنبية.
ومجلة القدس والتي صدرت عن اللجنة الملكية لشؤون القدس (1998-2007) ومجلة القدس الشريف التي صدرت عن أمانة القدس (1985-1994) والقدس التي تصدر عن اللجنة الوطنية العليا لإعلان القدس عاصمة الثقافة العربية 2009.
وعلى هامش الندوة تم افتتاح معرض للصور والوثائق، واشتمل المعرض الذي افتتحه د. الوديان على عدد من الصور والوثائق التاريخية التي تجسد تاريخ مدينة القدس.

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