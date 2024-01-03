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التطوير الحضري توفر مخازن للإيجار بسعر مخفض 50% لصالح المتقاعدين

1/3/2024 2:37:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، اليوم الأربعاء، عن توفر مخازن تجارية بنصف القيمة الإيجارية ضمن مساحات متنوعة، لصالح المتقاعدين العسكريين والمدنيين ضمن عدد من محافظات المملكة: العاصمة، الزرقاء، معان، العقبة.


وجاء قرار التخفيض من قبل مجلس ادارة المؤسسة ومن باب التخفيف على شرائح المجتمع، حيث تقع هذه المخازن التجارية ضمن مناطق متنوعة في عدة محافظات وبسعر مخفض 50 بالمئة، من قيمة الأجرة السنوية ودون تحديد شريحة لدخل المتقاعدين.-(بترا)


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