مجلس النقباء يدين اغتيال العاروري بعدوان صهيوني جبان

MENAFN - Alghad Newspaper) دان مجلس النقباء العدوان الصهيوني الجبان الذي أدى إلى استشهاد القائد المجاهد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وبرفقته ثلة من المجاهدين الفلسطينيين من الحركة حماس.

وفيما يأتي نص البيان:

يدين مجلس النقباء العدوان الصهيوني الجبان الذي أدى إلى استشهاد القائد الوطني الفلسطيني الشيخ المجاهد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وبرفقته ثلة من المجاهدين الفلسطينيين من حركة حماس وفي ذلك عدوانٌ سافر على سيادة لبنان الشقيق.

وأنه يحتسبهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألاّ خوف عليهم ولا هم يحزنون.

ويذّكر مجلس النقباء أن نهج استشهاد القادة في الأمة يشكل معالم أصيلة في تاريخها المجيد.

إن استهداف قادة المقاومة هو محاولة يائسة وبائسة لجيش مجرم يجر أذيال الخيبة ويلهث خلف مشهد نصر موهوم، في حين أنه غارق في ذل الهزيمة على رمال غزة، محاولاً بهذا العمل الجبان ترميم كرامته التي بعثرتها المقاومة ولملمة صورته التي مزقها صمود الشعب الفلسطيني .

ويؤكد مجلس النقباء أن جرائم الاغتيال الجبانة لقادة المقاومة والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني التي يقترفها الكيان الصهيوني لن تثني الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة في طريق تحرير الأرض الإنسان والذود عن شرف الأمة والدفاع عن مقدساتها.

إن انتصار المقاومة الذي حققته في طوفان الأقصى والمدعومة بصمود الشعب الفلسطيني وقوافل الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى سيبقى أيقونة لانتصار الضحية على الجلاد ودافعاً لكل أحرار العالم إلى الوقوف خلف ملحمة الشعب الفلسطيني في مواجهة المحرقة الصهيونية النازية.

عاشت فلسطين محررة من النهر إلى البحر

عاش الشعب الفلسطيني عنواناً للتضحية والفداء والنصر

عاشت المقاومة الفلسطينية البطلة تدافع عن الأمة ومقدساتها

المجد والخلود للشهداء

عاش الأردن وطناً حراً أبياً سنداً للشعب الفلسطيني المجاهد

الله أكبر

رئيس مجلس النقباء

نقيب المحامين

يحيى سالم أبو عبود