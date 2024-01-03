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رسالة نقابية للخصاونة لملاحقة الاحتلال على جرائمه

1/3/2024 2:37:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالب مجلس النقباء الحكومة بممارسة حقها الأصيل وواجبها الوطني والقومي والإنساني بملاحقة الكيان الصهيوني أمام الجهات القضائية الدولية عن جرائمه تجاه الشعب الفلسطيني واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف العدوان الهمجي وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبله بحق شعبنا الفلسطيني البطل.

وحددت النقابات المهنية في رسالة رفعها رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين يحيى ابوعبود إلى رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، المسارات القانونية لملاحقة الكيان الصيهوني أمام محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال ابوعبود انه سنداً لأحكام المادة (9) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948 والمصادق عليها من قبل الأردن والتي جاء فيها (تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة).

واضاف انه عطفاً على أحكام المادة (63) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإنه وأمام غطرسة الكيان المحتل واستمراره في ارتكاب المجازر التي شكلت كافة أركان جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

واشار أنه أمام تقدم دولة جنوب افريقيا بالدعوى في مواجهة الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ولما كان ذلك فإنه من حق المملكة الأردنية الهاشمية التدخل في هذه الدعوى في مواجهة الكيان المحتل.

وبين أنه من واجب الأردن ومن ضمن الإلتزامات الواقعة عليه بموجب هذه الإتفاقية اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع وقوع جرائم الإبادة الجماعية ووقفها عند علمه بوقوعها.
وفيما يتعلق بملاحقة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، قال ابوعبود أنه وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن من حق المملكة الأردنية الهاشمية ملاحقة قادة الكيان الصهيوني وأفراده عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان التي يرتكبونها في مواجهة الشعب الفلسطيني.
واضاف إنه من الجلي أن ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني البطل تمتد آثاره إلى أمن واستقرار ومصير الأردن لما في ذلك من تهديد مباشر وتعدي للآثار الإجرامية حدود فلسطين من محاولات وإجراءات التهجير للشعب الفلسطيني، ناهيك عن المسؤولية القانونية والأخلاقية على الدول الأعضاء في منع ارتكاب جرائم الإبادة، كل ذلك يشكل مصلحة وواجب ديني وقومي وقانوني وإنساني في ضرورة الملاحقة القانونية لهذا الكيان.
واوضح أنه انسجاماً مع حالة التلاحم الوطني بين قيادة الأردن وشعبه حول الوقوف مع الحق الفلسطيني، ودعماً للموقف الرسمي أمام الواقع الدولي والإقليمي، وإشارة إلى مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه المتقدمة في التحذير من استمرار الكيان الصهيوني ووقف ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، فإن كل ذلك يُحَتم على الأردن المسارعة في الانضمام والتدخل والملاحقة للكيان الصهيوني وقادته وأفراده وفقا لما تم بيانه خاصةً وأننا نعلم الأطماع الصهيونية الواضحة في الأردن وتهديده المستمر لأمنه واستقراره ونصرةً لأخوّة الدين والدم والإنسانية التي تربط الشعب الأردني والفلسطيني ووحدة المصير.
دولة الرئيس الأفخم،،،
واكد ان النقابات المهنية تقدم كافة امكاناتها في خدمة الوطن والدفاع عنه ومساندة الحق الفلسطيني العادل ، وهي من خلال نقابة المحامين تقود جهوداً عربية ودولية لملاحقة الكيان الصهيوني عن جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني لتضعه خدمة للمجهود القانوني المشار اليه آنفاً وفاءً للوطن ودعماً لقضيته العادله فلسطين وشعبها البطل.

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