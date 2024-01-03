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إعادة تأهيل الجسور والعبارات في طريق البحر الميت

1/3/2024 2:37:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، يوم الأربعاء، طريق البحر الميت والجسور والعبارات القائمة والتي خضعت لمشروع إعادة تأهيل مؤخرا استعدادا لموسم الشتاء.

واطلع أبو السمن على الأعمال المنفذة والهادفة إلى رفع كفاءة الطريق والمنشآت الخرسانية ضمن طريق البحر الميت/وادي عربة حيث تم تنفيذ جسر خرساني جديد وصيانة مداخل ومخارج الجسور والبالغ عددها 8 جسور، إضافة لتنفيذ أعمال حمايات لمداخل ومخارج العبارات لواقعة على طريق البحر الميت والبالغ عددها (168) عبارة، وتم تنفيذ أعمال حماية طارئة غرب جسر الموجب لحمايته من الانجرافات ومعالجة الهبوط الحاصل جنوب جسر الموجب، إضافة لتنفيذ أعمال السلامة العامة (دهان/حواجز حديدية/عواكس/شبك معدني/حواجز خرسانية).

كما اطلع أبو السمن على طريق الشونة الجنوبية/تقاطع الرامة/تقاطع الكفرين والذي تم إنهاء العمل فيه واستلامه منذ منتصف العام الماضي، حيث تضمنت الأعمال توسعة وصيانة طريق الشونة الجنوبية تقاطع الكفرين ليصبح بأربعة مسارب مفصول بجزيرة وسطية، إضافة إلى عبارات صندوقية وعبارات أنبوبيــة ومناهــل تصريــف ميـاه الأمطــار وحواجـــز معدنيــة وإنشــاء جداران وأقفاص جابيــون لحماية الطريق.


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