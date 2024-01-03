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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السماوي والشنيكات

1/3/2024 2:37:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الشنيكات بوفاة الحاج عبدالله سليمان الشنيكات وإلى عشيرة السماوي بوفاة فيليب سليم مفضي سماوي.
ونقل العيسوي خلال زيارته لبيوت عزاء الفقيدين تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المتوفين،سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

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