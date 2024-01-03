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القضاة رئيسا لديوان التشريع والرأي

1/3/2024 2:37:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إحالة رئيس ديوان التَّشريع والرَّأي قاسم عبده إلى التَّقاعد بناء على طلبه، وتعيين الدكتور فيَّاض القضاة خلفاً له.

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