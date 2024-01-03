الصفدي: إشعال الضفة ولبنان هدف أجندة التطرف في الحكومة الإسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف في الحكومة الاسرائيلية التي تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية وجر الغرب إلى حرب اقليمية.
وأضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" ان جرائم إسرائيل في فلسطين ولبنان ترجمة لهذه الأجندة التي تنفذ قتلا وتدميرا.
وأضاف سيدفع الجميع ثمن استباحة القانون الدولي وعدم كبح هذا التطرف.
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