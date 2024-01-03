اليابان تحقق في أسباب حادث الطائرة المميت



ونجا ركاب وطاقم الطائرة من طراز إيرباص (إيه350) التابعة للخطوط الجوية اليابانية، وعددهم 379، بعد أن اشتعلت فيها النيران بمطار هانيدا في طوكيو، مساء أمس الثلاثاء بسبب اصطدامها عقب هبوطها بطائرة أخرى صغيرة من طراز (داش-8) تابعة لخفر السواحل.



ولقى خمسة من أصل ستة هم أفراد طاقم الطائرة التابعة لخفر السواحل حتفهم في الحادث. والطائرة وطاقمها كانوا من بين فرق الاستجابة لزلزال قوي هز الساحل الغربي للبلاد.



ويقول خبراء في مجال الطيران، إن عدد حوادث التصادم المماثلة على مدارج المطارات قل بدرجة ملحوظة بفضل تقنيات وإجراءات التتبع الأرضي الحديثة، بعد أن كانت مشكلة سلامة متكررة في وقت من الأوقات.



وتقول السلطات اليابانية، إن سبب التصادم لم يتضح بعد.



وذكرت وسائل إعلام منها وكالة كيودو للأنباء وصحيفة نيكي آسيا، أن شرطة العاصمة طوكيو تحقق فيما إذا كان إهمال مهني محتمل من بين أسباب الحادث الذي تسبب في سقوط قتلى ومصابين.



وقال متحدث باسم الشرطة، إن وحدة خاصة تشكلت في المطار للتحقيق في أمر المدرج، وتعتزم مقابلة كل المرتبطين بالحادث، لكنه أحجم عن التعليق على بحثهم في شبهة الإهمال كسبب محتمل.



وتظهر تسجيلات للمراقبة الجوية متاحة على موقع يتتبعها أن طائرة الخطوط الجوية اليابانية تم إبلاغها بإمكانية مواصلة الاقتراب من المدرج وتم منحها كذلك الإذن بالهبوط قبل دقيقتين من قول السلطات إن تصادما وقع على ذات المدرج.



ولم يعلق مطار هانيدا بعد على تلك التسجيلات.



وقالت الخطوط الجوية اليابانية، في بيان/ أمس الثلاثاء، إن الطائرة تلقت وكررت الإذن بالهبوط من المراقبة الجوية قبل الاقتراب وتنفيذه على المدرج.



وأحجم خفر السواحل عن التعليق على الملابسات التي وقعت وقت الاصطدام.

وذكرت مصادر مطلعة، أن مجلس سلامة النقل الياباني يجري تحقيقا منفصلا أيضا بمشاركة وكالات فرنسية، حيث صُنعت طائرة إيرباص، وبريطانية، حيث صُنع محركي الطائرة من طراز رولز رويس. كما قالت إيرباص إنها سترسل أيضا مستشارين فنيين للمساعدة في التحقيق.



وذكرت كيودو، أن السلطات من المقرر أن تبدأ في إزالة الحطام المحترق لطائرة الخطوط الجوية اليابانية، بعد الظهيرة وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وأفراد الإطفاء وهم يفتشون موقع الحادث بحثا عن أدلة، الأربعاء.- رويترز

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