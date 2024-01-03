كم بلغت مكافأة الوشاية عن مكان العاروري؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صالح العاروري، يوم أمس الثلاثاء، في انفجار استهدف مكتب حماس في الضاحية الجنوبية بيروت.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق، عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن العاروري.
وقال مايكل إيفانوف مساعد وزير الخارجية الأميركي للأمن الدبلوماسي في مؤتمر صحفي إن العاروري "يعيش بحرية في لبنان، ويعمل أيضا مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس وقيادة عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين يحملون جنسية أميركية".
وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخزانة الأميركية صنفت المطلوب إرهابيا عام 2015.
وقالت "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إن "المكافأة يصل قدرها إلى 5 مليون دولار مقابل تقديم معلومات عن نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس العاروري". -وكالات
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