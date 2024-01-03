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كم بلغت مكافأة الوشاية عن مكان العاروري؟

1/3/2024 2:37:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صالح العاروري، يوم أمس الثلاثاء، في انفجار استهدف مكتب حماس في الضاحية الجنوبية بيروت.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق، عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن العاروري.

وقال مايكل إيفانوف مساعد وزير الخارجية الأميركي للأمن الدبلوماسي في مؤتمر صحفي إن العاروري "يعيش بحرية في لبنان، ويعمل أيضا مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس وقيادة عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين يحملون جنسية أميركية".


وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخزانة الأميركية صنفت المطلوب إرهابيا عام 2015.

وقالت "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إن "المكافأة يصل قدرها إلى 5 مليون دولار مقابل تقديم معلومات عن نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس العاروري". -وكالات

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