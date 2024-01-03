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ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية على غزة إلى 22313 شهيدا

1/3/2024 2:37:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22.313 شهيدا و57.296 إصابة منذ السابع من أكتوبر.

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