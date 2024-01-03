ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية على غزة إلى 22313 شهيدا

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية على غزة إلى 22313 شهيدا
التاريخ
1/3/2024 2:37:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22.313 شهيدا و57.296 إصابة منذ السابع من أكتوبر.
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