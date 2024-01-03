بعد اغتيال العاروري.. ماذا نعرف عن تقنيات الاغتيال باستخدام الطائرات المسيّرة؟



بدأ استخدام الطائرات المسيرة في الأصل لأغراض عسكرية، إذ كانت تستخدم للمهام الخطرة أو الرصد، ما ساهم في تحسين فعالية الاستخبارات والتخطيط العسكري. ومع مرور الوقت، اتسعت دائرة استخداماتها لتشمل الاستخدامات المدنية والتجارية.



تتنوع هياكل الطائرات المسيرة بتصاميمها وأحجامها وقدراتها. تعتمد هذه الهياكل على الغرض المحدد للطائرة، إذ يمكن أن تكون صغيرة الحجم للاستخدامات المدنية، مثل توصيل الطرود، أو كبيرة الحجم (وبقدرات أكبر) لتنفيذ مهام معقدة.



فعالية استخدام الطائرات المسيرة في المجال العسكري

أحدثت الطائرات المسيّرة تغييراً جذرياً في المجال العسكري، إذ وفرت تحسيناً كبيراً في الاستخبارات والتخطيط العسكري، وقدمت مزايا فريدة جعلتها فعالة في مختلف السيناريوهات والمهام العسكرية. فيما يلي بعض الجوانب التي تسلّط الضوء على فعالية استخدام الطائرات المسيّرة في العسكرة:



الاستطلاع والرصد

- تجسس دقيق: تمكّن الطائرات المسيرة من توفير بيانات دقيقة للغاية حول المناطق المستهدفة، ما يعزز القدرة على التجسس وفحص التهديدات من دون التعرض للخطر.



- متابعة الحركة: يمكن استخدام الطائرات المسيرة لمتابعة حركة قوات العدو أو الجماعات المعادية، وهو أمر حيوي للفهم الكامل للمواقف العسكرية.



الهجمات الدقيقة

- ضربات جوية: تُستخدم الطائرات المسيرة لتنفيذ ضربات جوية دقيقة، ما يساهم في تقليل التدمير الجانبي وتحسين دقة الهجمات.



التخطيط والمراقبة

- دعم التخطيط: تسهم البيانات الواردة من الطائرات المسيّرة في دعم عمليات التخطيط العسكري، إذ يمكن للقادة العسكريين الاعتماد على معلومات دقيقة لاتخاذ قرارات استراتيجية.



تخفيف المخاطر على الجنود

- استبدال المهام الخطرة: يمكن استخدام الطائرات المسيّرة لتنفيذ المهام الخطرة والمهام التي يمكن أن تعرض حياة الجنود للخطر، ما يحد من خطورة المهام العسكرية.



التكامل مع الأنظمة العسكرية

- تحقيق التكامل: يمكن تحقيق التكامل بين الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع والأنظمة العسكرية الأخرى بسهولة، ما يعزز التفاعل والتنسيق بين مختلف الوحدات.



تقليل التكلفة

- تقليل التكاليف البشرية والمالية: يمكن تقليل الاعتماد على الجنود والطائرات التقليدية، ما يقلل التكاليف ويحسن كفاءة العمليات.



استخدام متعدد الأغراض

- تنوع الاستخدامات: يمكن تكوين الطائرات المسيرة لأغراض متعددة، بما في ذلك المراقبة، ونقل الحمولات، وتقديم الإغاثة في حالات الكوارث.



المسيّرات وعمليات الاغتيال

أصبحت الطائرات المسيّرة أداة فعالة في عمليات الاغتيال، إذ يمكن استخدامها لقتل أهداف عالية القيمة بدقة عالية. استخدمتها الولايات المتحدة في عدة عمليات اغتيال.



هناك العديد من الأسباب التي تجعل الطائرات المسيّرة خياراً جذاباً لعمليات الاغتيال، منها:



- الدقة : يعد استخدام المسيرات في عمليات الاغتيال مثالاً بارزاً على مدى التقدم التكنولوجي الحديث. تتمتع هذه الطائرات بقدرة على استهداف أهداف محددة بدقة فائقة، إذ يتم تزويدها بأنظمة متقدمة للرؤية والاستشعار. يمكن للمسيرات تجاوز التحديات المحيطة بالهدف وتنفيذ الهجوم بطريقة دقيقة تقلل من خطر التسبب في أضرار جانبية.



- التخفي : يُعَدُّ التخفي وعدم الحاجة إلى وجود عسكري على الأرض من أبرز ميزات استخدام المسيرات في عمليات الاغتيال. يمكن لهذه الطائرات العمل بشكل مستقل، ما يزيد مرونة التخطيط والتنفيذ. بدون وجود عسكريين على الأرض، يتم تقليل مخاطر التعرض للهجمات وتحقيق توفير في التكاليف والموارد البشرية.



- التكلفة : تعد الطائرات المسيرة أقل تكلفة من الطائرات الحربية التقليدية.



- سرعة التنفيذ : يتيح استخدام المسيرات في عمليات الاغتيال تحقيق سرعة كبيرة في التنفيذ. يمكن إطلاق المسيرات وتوجيهها نحو الهدف بشكل فعّال وفوري، ما يمنح القوات العسكرية إمكانية الاستجابة الفورية للتحديات الأمنية والقدرة على إعادة برمجة المسار وتعديل الهدف أثناء الرحلة تعزز المرونة التكتيكية.



قرار الاغتيال بين التنفيذ الآلي والمتحكم فيه عن بعد

يمكن تصنيف المسيرات إلى نوعين رئيسيين استناداً إلى كيفية اتخاذ القرارات والتحكم فيها: المسيرات ذاتية القرار والمسيرات المتحكم فيها عن بعد.



المسيرات ذاتية القرار: تمثل فئة من الطائرات من دون طيار تتمتع بقدرة فائقة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل ومن دون التدخل المباشر من الإنسان. تعتمد هذه الفئة على أنظمة الاستشعار المتطورة والبرمجيات الذكية لتحليل البيانات واتخاذ القرارات بناءً على مجموعة من المعايير المحددة. يعتبر استخدام المسيرات ذاتية القرار متقدماً في مجالات متعددة، بما في ذلك المراقبة والاستطلاع، وحتى في العمليات العسكرية، إذ يمكنها تنفيذ هجمات بدقة.



المسيرات المتحكم فيها عن بعد: تشكل فئة أخرى من الطائرات من دون طيار، إذ يتم التحكم فيها عبر واجهة تحكم بواسطة مشغل بشري. يتيح هذا النمط من المسيرات للمشغلين البشريين التدخل المباشر في توجيه المسيرة واتخاذ القرارات بشكل فوري. يتم التواصل بين المشغل والمسيرة عن طريق إشارات الراديو أو الاتصالات اللاسلكية.



يجد استخدام المسيرات المتحكم فيها عن بعد تطبيقاً واسعاً في العمليات التكتيكية والاستخبارات، ما يتيح للبشر التفاعل مع التحديات المتغيرة بشكل فعال.



إلى ذلك، يحقق التكامل بين المسيرات ذاتية القرار وتلك التي يتم التحكم فيها عن بعد إمكانيات شاملة في تنفيذ عمليات الاغتيال. على سبيل المثال، يمكن للمسيرة ذاتية القرار أن تبدأ عملية استخبارية وجمع معلومات، ثم تحليلها بشكل آلي لتحديد الهدف. بمجرد تحديد الهدف، يمكن للمشغل البشري أن يتدخل لتوجيه المسيرة إلى المكان المستهدف بدقة.



في المجمل، يظهر هذا التفاعل بين المسيرات ذاتية القرار وتلك التي يتم التحكم فيها عن بعد القوة الكامنة لهذه التكنولوجيا في تنفيذ مهام حساسة ومعقدة كعمليات الاغتيال.



من هنا، وبعد هذا العرض، نقول إنّ عمليات الاغتيال القائمة على استخدام المسيرات يمكن أن تتم من خلال كلا النوعين من المسيرات، فإذا ما تم الاغتيال بواسطة النوع الأول، فهذا يعني أن المسيّرة نفسها أخذت قرار الاغتيال بمجرد تحديد هدفها.



أما إذا تمت عملية الاغتيال باستخدام النوع الثاني، فهذا يعني أنّ المسيرة يُتحكم فيها عن بعد لإيصالها إلى مكان الضحية الذي يحدده مشغلوها.



تقنيات تحديد الهدف

تحديد الهدف -الضحية- في عمليات الاغتيال يتطلب استخدام تقنيات متقدمة ومتطورة لضمان دقة العملية ونجاحها. تقنيات تحديد الهدف في عمليات الاغتيال شهدت تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، إذ تم تبني تقنيات متقدمة لتحديد الأهداف بشكل دقيق.



سنلقي نظرة على بعض هذه التقنيات:

1. استنتاج الهدف بناءً على الوجه (Face Recognition):

يعتمد هذا النهج على تقنيات التعرف إلى الوجه لتحديد الهدف المستهدف. تستخدم الكاميرات والأنظمة الذكية لتحليل الوجوه الملتقطة ومقارنتها بقاعدة البيانات لتحديد الشخص المستهدف. توفر هذه التقنية دقة عالية في تحديد الأهداف والقدرة على التمييز بين الأفراد بشكل دقيق.



2. تحليل السلوك (Behavior Analysis):

يقوم نظام التحليل بتقييم سلوك الفرد المستهدف، مثل الحركات والأنشطة. يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد أي تغيرات غير عادية في السلوك والتنبيه لوجود تهديد. توفر هذه التقنية رصد السلوك غير العادي الذي يمكن أن يكون مؤشراً قوياً على نيات عدوانية.



3. التعرف إلى الصوت (Voice Recognition):

يستخدم تقنيات التعرف إلى الصوت لتحديد الهدف بناءً على تحليل الأصوات والمحادثات. يمكن توظيف أنظمة التعرف إلى الصوت للتمييز بين الأفراد والتحقق من هويتهم. توفر هذه التقنية إمكانية تحديد الأهداف عبر التحقق من الهوية الصوتية.



4. تقنيات الاستشعار الحيوي (Biometric Sensing):

تتضمن استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات الاستشعار الحيوي، مثل بصمات الأصابع والعين، وحتى تحليل الحرارة الجسدية، لتحديد الهدف. توفر هذه التقنية زيادة الدقة والتحقق الفوري من هوية الفرد.



5. تقنية تحديد الموقع (GPS-based Targeting):

تعتمد هذه التقنية على استخدام نظام تحديد المواقع (GPS) لتحديد الهدف بدقة. يتيح GPS تسجيل تحركات الأفراد وتحديد مواقعهم بدقة على الخريطة.

المسيّرات الإسرائيلية بين الاغتيالات والهجوم



تتسم القوات الجوية الإسرائيلية بتنوع واسع في أسطولها من الطائرات المسيّرة التي تختلف في الحجم والأداء. بدأ استخدام هذه الطائرات ضد المقاومة الفلسطينية بعد الانتفاضة الثانية في تشرين الأول/أكتوبر 2000. خلال العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، وجدت شركات الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية فرصة متجددة لاختبار هذه الطائرات المسيرة في ظروف الحرب وتحسين قدراتها.



في مطلع عام 2022، وافق الرقيب العسكري على "استخدام القوات الإسرائيلية للطائرات المسيرة في تنفيذ هجمات داخل أراضي العدو"، وأشار إلى أن طائرات "هيرمس" من وحدة "زيك" تُستخدم في تنفيذ عمليات اغتيال وهجمات في قطاع غزة. تم أيضاً تنفيذ إجراء "الطَرق على السطح" للتحذير من قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على تنفيذ الغارات والهجمات.



بعد هجوم حماس المفاجئ على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غزة في السابع من أكتوبر الماضي بعملية "طوفان الأقصى"، تدفقت الطلبات الإسرائيلية على الموردين الأميركيين بشكل كبير للحصول على طائرات بدون طيار بأكبر عدد ممكن وبأسرع وقت ممكن. هذا وإن دلَّ على شيء فإنما يدل على الحاجة الملحة لقوات الاحتلال إلى المسيرات وخوفها من المواجهة المباشرة مع المقاومين.



وقد جاء هذا التوجيه للطلبات من قبل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية و"الجيش"، إضافة إلى مجموعات من المواطنين العاديين، بحسب تأكيد مسؤولين تنفيذيين في شركات إنتاج الطائرات بدون طيار.



مما لا شك فيه أن استخدام الكيان الإسرائيلي الكثيف للمسيّرات، سواء في قطاع غزة أو في جنوب لبنان، يعطيه كثيراً من نقاط القوة في الجو. هذه المسيّرات التي اعتاد الجنوبيون والغزيون سماع صوتها لا تفارق سماءهم لحظة واحدة، وتحاول قدر الإمكان التقاط ما يمكن التقاطه من صور وموجاتٍ صوتية. ويدرك المقاومون تماماً الأهداف الميدانية لهذه المسيّرات، سواء كانت لأغراض تجسسية أو للاستهداف المباشر، ويعملون على مواجهتها والحد من قدراتها وتأثيرها.



تنشط في قطاع غزة وجنوب لبنان مسيّرات إسرائيلية ذاتية القرار تعتمد على تحليل سلوك ما تلتقطه كاميراتها، وبالتالي قد تطلق مقذوفها على هدف معين من دون الرجوع إلى أي مرجع أو قرارٍ بشري.



إضافة إلى ذلك، يُشتهر في "إسرائيل" استخدام "الجيش" للمسيّرات الهجومية التي يتحكم فيها عن بعد، إذ ترصد غرف العمليات الصور والفيديوهات، وربما الأصوات والإشارات أيضاً الآتية من تلك المسيرات، وتأخذ القرار مركزياً بالمهاجمة أو لا.



اغتيال الشيخ صالح العاروري

أعلنت حركة حماس أن "إسرائيل" اغتالت صالح العاروري، نائب رئيس مكتبها السياسي، واثنين من قادة كتائب القسام في هجوم بطائرة مسيّرة على مبنى في الضاحية الجنوبية ببيروت مساء يوم الثلاثاء في 2 كانون الثاني/يناير 2024، فما احتمالات تنفيذ الاستهداف بالمسيّرات الإسرائيلية؟



بعد كل ما تقدم، فإننا نرجح أن ما حصل يتأرجح بين 3 فرضيات:

الفرضية الأولى: تم الكشف مسبقاً عن مكان الشيخ العاروري ورفاقه. وبناء عليه، تم إرسال مسيرة GPS-based Targeting التي ما إن وصلت إلى المكان الجغرافي المحدد مسبقاً، حتى تم إطلاق المقذوف على الشقة، إضافة إلى تحفيظ مسبق لصورة سيارة الشيخ العاروري، فما إن تعرفت إليها المسيرة حتى تم قصفها.



الفرضية الثانية: تم تحفيظ صورة الهدف المزمع اغتياله –الشيخ العاروري- إضافةً إلى صورة سيارته في المسيرة الإسرائيلية التي أطلقت صواريخها على الهدف، إذ أوكلت إليها مهام التجوال في سماء الضاحية الجنوبية بحثاً عن الهدف المحفّظ لديها. وما إن تم اكتشافه أو التعرف إليه، حتى أطلقت مقذوفها مع أو من دون الرجوع إلى غرفة العمليات.



الفرضية الثالثة: الصواريخ التي أُطلقت لاغتيال صالح العاروري ورفاقه لم تطلق من مسيّرات أصلاً، إنما من طائرة حربية، ولكن هذه الصواريخ توجه باللايزر، وهي خارقة للتحصينات (أسقف الإسمنت المُسلّح)، إذ اخترقت سقفين، وكان عدد "الفتحات" في السقف المخترق أكثر من 3.



أما عن تحديد مكان الهدف، إذا ما اعتمدنا على الفرضية الأولى، فإننا نرجح ما يلي:

الاحتمال الأول: تم التعرف إلى مكان الشيخ العاروري من خلال التعرف إلى بصمة صوته من خلال وجود هاتف خلوي محيط به.



الاحتمال الثاني: تم التعرف إلى موكب الشيخ العاروري باستخدام المسيرات التي تعتمد على تحليل المسلك. وقد تم مسبقاً دراسة مسلك موكب سيارات الشيخ العاروري.



الاحتمال الثالث: الاحتمال الذي يعتمده الإسرائيلي منذ تأسيسه، وهو اعتماده على عملاء محليين زودوه بإحداثيات الشيخ العاروري.



في الختام، يظهر بوضوح أن استخدام المسيّرات في عمليات الاغتيال يشكل تحولاً كبيراً في الطريقة التي يتم بها تنفيذ المهام الحساسة. مع تقنيات تحديد الهدف المتطورة، فإن تكامل المسيّرات ذاتية القرار مع تلك المتحكم فيها عن بعد يعزز قدرة الجيوش والأجهزة الاستخباراتية على تحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية.



ويبقى التحدي اليوم في كيفية تضليل قوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية هذه المسيّرات عن أهدافها. (قاسم دنش- الميادين)

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