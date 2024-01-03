عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، بالتزامن مع منع شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المقدسيين من الدخول إليه والصلاة فيه.
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