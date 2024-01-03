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فشل مباحثات تبادل الأسرى.. مصر تبلغ إسرائيل بتجميد دورها

1/3/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح عاروري تسبب في إفشال مباحثات صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف المصدر للصحيفة أن إسرائيل تعتقد بأن الاغتيالات من شأنها الضغط على حركة حماس ودفعها لقبول صفقة تبادل أسرى دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق تعبيره.

وتشترط حركة حماس إنهاء الحرب على القطاع لإطلاق سراح المحتجزين لديها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في إطار المساعي لإبرام صفقة تبادل جديد للأسرى، على ضوء قتل صالح العاروري.

وقالت على موقع "إكس": "مصادر في القاهرة تكشف أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الرامية إلى إبرام صفقة تبادل جديدة وذلك على ضوء تصفية صالح العاروري".

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