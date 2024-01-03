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المجلس الوزاري الإسرائيلي يجتمع غدا لبحث تداعيات اغتيال العاروري

1/3/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المجلس الوزاري السياسي الأمني يجتمع غدا الخميس لبحث التطورات في لبنان وغزة بعد اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري.

وأضافت أن الاجتماع سيبحث مسألة جلسات محكمة العدل الدولية بشأن اتهامات جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، كما سيناقش ما يسمى "اليوم التالي" بعد حرب غزة. (الجزيرة نت)

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