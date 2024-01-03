المجلس الوزاري الإسرائيلي يجتمع غدا لبحث تداعيات اغتيال العاروري

المجلس الوزاري الإسرائيلي يجتمع غدا لبحث تداعيات اغتيال العاروري
التاريخ
1/3/2024 2:37:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام
إسرائيلية إن المجلس الوزاري السياسي الأمني يجتمع غدا الخميس لبحث التطورات في
لبنان وغزة بعد اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري.
وأضافت أن الاجتماع
سيبحث مسألة جلسات محكمة العدل الدولية بشأن اتهامات جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"،
كما سيناقش ما يسمى "اليوم التالي" بعد حرب غزة. (الجزيرة نت)
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