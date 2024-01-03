يونيفيل تحذر من عواقب مدمرة للتصعيد على جانبي الخط الأزرق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت قوات الأمم
المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم الأربعاء، إنها تشعر بقلق عميق إزاء أي
احتمال للتصعيد قد تكون له "عواقب مدمرة" على جانبي الخط الأزرق.
وناشدت يونيفيل- في
بيان- جميع الأطراف لوقف إطلاق النار وضبط النفس.
يأتي هذا البيان بعد
اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، بواسطة
طائرة مسيرة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتعهد حزب الله
اللبناني بالرد على اغتيال العاروري، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة
التأهب على الحدود مع لبنان تحسبا لضربات انتقامية من قبل الحزب. (الجزيرة نت)
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