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يونيفيل تحذر من عواقب مدمرة للتصعيد على جانبي الخط الأزرق

1/3/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم الأربعاء، إنها تشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد تكون له "عواقب مدمرة" على جانبي الخط الأزرق.

وناشدت يونيفيل- في بيان- جميع الأطراف لوقف إطلاق النار وضبط النفس.

يأتي هذا البيان بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتعهد حزب الله اللبناني بالرد على اغتيال العاروري، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على الحدود مع لبنان تحسبا لضربات انتقامية من قبل الحزب. (الجزيرة نت)

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