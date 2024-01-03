Thursday, 04 January 2024 12:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يرتكب 10 مجازر في عزة خلال 24 ساعة

1/3/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 128 شهيدا و261 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة الأربعاء.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 22.313 شهيدا، و57.296 إصابة، أغلبهم من الأطفال والنساء؛ منذ الـ 7 من تشرين الأول الماضي.

MENAFN03012024000072011014ID1107681847

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث