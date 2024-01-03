إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات شرقي غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أسقط مقاتلو فصائل فلسطينية في قطاع غزة طائرة استطلاع للاحتلال الإسرائيلي من نوع هيرمز 900 بضاروخ مضاد للطائرات شرق مدينة غزة، وفقا لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقالت كتائب القسام، عبر منصة (تليغرام)، الأربعاء، إنّ العملية مشتركة بين مقاتليها ومقاتلي كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية.
واستهدف مقاتلو القسام وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تجمعا للآليات الاحتلال شرق حي التفاح والدرج بقذائف الهاون.
ودك مقاتلو القسام تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، وتجمعاً آخرا لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون شرق حي التفاح والدرج بمدينة غزة.
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