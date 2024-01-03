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إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات شرقي غزة

1/3/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أسقط مقاتلو فصائل فلسطينية في قطاع غزة طائرة استطلاع للاحتلال الإسرائيلي من نوع هيرمز 900 بضاروخ مضاد للطائرات شرق مدينة غزة، وفقا لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقالت كتائب القسام، عبر منصة (تليغرام)، الأربعاء، إنّ العملية مشتركة بين مقاتليها ومقاتلي كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية.
واستهدف مقاتلو القسام وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تجمعا للآليات الاحتلال شرق حي التفاح والدرج بقذائف الهاون.
ودك مقاتلو القسام تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، وتجمعاً آخرا لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون شرق حي التفاح والدرج بمدينة غزة.

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