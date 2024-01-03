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الحوثي: استهداف لسفينة كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة

1/3/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية في صنعاء العميد يحيى سريع عن استهداف سفينة كانت متجهة الى الموانئ الاسرائيلية.

وتاليا البيان:

‏بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمقالَ تعالى: { فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ } صدقَ اللهُ العظيمانتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوان والحصارِ.نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ” CMA CGM TAGE سي إم أي سي جي إم تَيج“كانتْ متجهةً إلى موانئَ فلسطينَ المحتلة.
إنَّ عمليةَ الاستهدافِ جاءتْ بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الاستجابةَ لنداءاتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ بما في ذلك الرسائلُ التحذيرية النارية.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في منعِ السفنِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ من الملاحةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ حتى إدخالِ ما يحتاجُه إخوانُنا في قطاعِ غزةَ من غذاءٍ ودواء.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَ حركةِ الملاحةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ إلى كافةِ الوِجهاتِ حولَ العالمِ باستثناءِ موانئَ فلسطينَ المحتلة.

كما تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنية أن أيَّ اعتداءٍ أمريكيٍّ لن يمرَّ دون ردٍ أو عقاب.


وتحذرُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ العدوَّ الأمريكيَّ أو غيرَه من أيِّ اعتداءٍ أو إجراءٍ يمثلُ حمايةً للسفنِ التجاريةِ التي تذهبُ إلى الكيانِ الصهيوني.

كما أنَّنا في القواتِ المسلحةِ اليمنية نقدمُ التهنئةَ والعزاءَ للأخوةِ المجاهدين في حركةِ المقاومةِ الإسلاميةِ حماس، في استشهادِ المجاهدِ القيادي صالح العاروري ورفاقِه الشهداء.

صنعاء 21 جمادى الآخرة 1445 هجريةالموافق للـ3 من يناير 2024م

MENAFN03012024000072011014ID1107681845

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