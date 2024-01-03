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103 قتلى في انفجارين قرب مرقد قاسم سليماني في إيران

1/3/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قتل نحو 103 أشخاص جراء انفجارين وقعا اليوم الأربعاء، قرب مرقد قاسم سليماني بمحافظة كرمان في إيران.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن 141 شخصا أصيبوا في الانفجارين في حصيلة مرشحة للارتفاع.
ونقلت عن معاون محافظ مدينة كرمان إن الانفجارين قرب مرقد قاسم سليماني نجما عن هجوم إرهابي.


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