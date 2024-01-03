103 قتلى في انفجارين قرب مرقد قاسم سليماني في إيران

103 قتلى في انفجارين قرب مرقد قاسم سليماني في إيران
التاريخ
1/3/2024 2:37:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قتل نحو 103 أشخاص جراء انفجارين وقعا اليوم الأربعاء، قرب مرقد قاسم سليماني بمحافظة كرمان في إيران.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن 141 شخصا أصيبوا في الانفجارين في حصيلة مرشحة للارتفاع.
ونقلت عن معاون محافظ مدينة كرمان إن الانفجارين قرب مرقد قاسم سليماني نجما عن هجوم إرهابي.
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