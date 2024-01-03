إيقاع وحدة الساحات لمهندسها العاروري يتزامن عند الثانية

MENAFN - Alghad Newspaper) محمود الشرعان

شهدت الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء، عدة عمليات متوازية ضد الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من جهبة، ما يعزز مفهوم "وحدة الساحات" التي أطلقتها حركات المقاومة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة والذي دخل يومه الـ 89، وتأتي بعد ساعات من اغتيال مهندسها صالح العاروري، لكنها لا تمثل ردًا على اغتياله بعد.



في هذا التوقت صدرت إعلانات متزامة من جنوب لبنان واليمن وقطاع غزة الذي يشهد المأساة الكبرى، وتخوض فيه المقاومة معارك شرسة دفاعًا عن الأرض، إلى جانب جبهة رابعة النار فيها تحت الرماد وهي الضفة الغربية.



و"وحدة الساحات" مفهوم جسده القيادي البارز ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، صالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل مساء أمس في بيروت مع قادة في الحركة وكتائب القسام.



ويعتبر العاروري من الشخصيات التي جمعت بين العمل العسكري والسياسي، داعيا للوحدة الفلسطينية، ولديه قبول مع مختلف الفصائل الفلسطينية.

ضربة مشتركة والهدف واحد



في تمام الثانية بتوقيت فلسطين (الثالثة بتوقيت الأردن)، الأربعاء، وصلت العديد من الأنباء من جبهات ثلاث، أولها من المقاومة في غزة إذ أعلنت عن عدة عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع.



وكان القاسم المشترك بين هذه الجبهات هو "التوقيت".



بدأتها غزة بالإعلان عن عملية مشتركة بين كتائب القسام وكتائب المجاهدين تمكنوا فيها إسقاط طائرة استطلاع صهيونية من نوع هيرمز 900 بصاروخ مضاد للطائرات شرق مدينة غزة، ثم تمكن مقاتلو كتائب القسام وسرايا القدس من استهداف تجمع للآليات الإسرائيلية شرق حي التفاح والدرج بقذائف الهاون.



كما أعلنت كتائب القسام سيطرتها على طائرة درون صهيونية خلال مهمة لها جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، ودك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون شرق حي التفاح والدرج بمدينة غزة، واستهدف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.



وأعلنت استهداف مقر قيادة وتجمعات لجنود الاحتلال شرق جبل الريس بقذائف الهاون، ثم أصدرت بيان عسكري نعت فيه العاروري ومن معه.



من جهتها، أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود الاحتلال في محاور التقدم شمال قطاع غزة، إضافة إلى قنص جنديين صهيونيين في محور التقدم شمال مخيم البريج مؤكدين مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

أما الجبهة الثانية، والتي تتصاعد فيها حدة الاعتداءات الإسرائيلية وهي الضفة الغربية، فهي تشهد إضرابا شاملًا حدادًا على العاروري.

فيما حزب الله، الذي دخل معركة "طوفان الأقصى" بعد انطلاقها، في الجبهة الثالثة، والذي أكد على ضرورة وجود رد على الجرائم الإسرائيلية، وآخرها اغتيال العاروري، أعلن عن ضرب ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.



ولا يعتبر هجوم حزب الله الأخير جزءا من الرد على اغتيال العاروري الذي توعد به، بل هو ضمن عمليات الجبهة المساندة لغزة، إذ تبقى مسألة الرد من عدمه متعلقة بأمين عام الحزب حسن نصر الله الذي يُترقب خطاب له مساء اليوم.



وعند الجبهة الرابعة، اليمن، استهدف الحوثي سفينةِ " CMA CGM TAGE سي إم أي سي جي إم تَيج " كانتْ متجهةً إلى موانئ فلسطين المحتلة، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع.



وقال سريع، الأربعاء، إنّ عمليةَ الاستهدافِ جاءتْ بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الاستجابةَ لنداءاتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ بما في ذلك الرسائلُ التحذيرية النارية.

وأكد استمرارهم في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين الأحمر والعربيِ حتى إدخالِ ما يحتاجُه إخوانُنا في قطاع غزة من غذاء ودواء. والتي ضربت الاقتصاد الإسرائيلي.



مخاوف إسرائيلية



من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، رفع حالة التأهب على طول الحدود مع لبنان، وذلك بعد ساعات من اغتيال العاروري.



وعبرت نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" كانديس أرديل عن "القلق العميق" إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على جانبي الخط الأزرق، الفاصل بين لبنان وإسرائيل.



العاروري.. "مهندس الوحدة"



العاروري الذي وصف بـ"مهندس وحدة الساحات"، وهي فكرة خرجت لمقاومة الاحتلال من ساحات عدة فرّقتها إسرائيل جغرافيا، وجمعتها ردود المقاومة التي انطلقت للرد على جرائمها من القدس والضفة الغربية وغزة وأراضي الـ48 المحتلة.

واتسعت الفكرة لتشمل معركة "سيف القدس" في مايو/أيار 2021 وجولة القصف الصاروخي الذي نفّذته المقاومة من ساحات غزّة ولبنان وسوريا، رداً على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى.



ولم تقتصر مخاوف إسرائيل من العاروري على فكرة وحدة ساحات المقاومة في مواجهتها، بل أزعجها تأثيره وتحركاته في الضفة الغربية، لدرجة أنها اعتبرته محركاً أساسياً ومنظماً للخلايا ولعمليات المقاومة فيها.



كانت لمخاوف إسرائيل أذرع كثيرة، فهو رجل المصالحة الفلسطينية الذي نجح في الاجتماع مع قادة حركة فتح لبحث مسألة إنهاء الانقسام، وهو القائد الذي شارك في هندسة صفقة شاليط، بالإضافة إلى امتلاكه علاقات واسعة على المستوى السياسي والعسكري في إيران ومع قادة حزب الله اللبناني، كما كان من بين الذين دعوا "لاستغلال كل جبهة ممكنة في محيط فلسطين".