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نصر الله: نعزي في استشهاد العاروري ورفاقه بعدوان إسرائيلي

1/3/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في خطاب متلفز، الأربعاء، اننا نعزي في استشهاد الشيخ صالح العاروري ورفاقه بعدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية.
واضاف ان عملية طوفان الأقصى والأشهر القليلة الماضية تمثل التحدي الأخطر لمحور المقاومة.
وأكد ان الإنجازات الميدانية في غزة ليست وليدة يوم ولا سنوات بل عقدين من الزمن.

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