نصر الله: نعزي في استشهاد العاروري ورفاقه بعدوان إسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في خطاب متلفز، الأربعاء، اننا نعزي في استشهاد الشيخ صالح العاروري ورفاقه بعدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية.
واضاف ان عملية طوفان الأقصى والأشهر القليلة الماضية تمثل التحدي الأخطر لمحور المقاومة.
وأكد ان الإنجازات الميدانية في غزة ليست وليدة يوم ولا سنوات بل عقدين من الزمن.
MENAFN03012024000072011014ID1107681841
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.