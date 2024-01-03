مستشفى سوروكا الإسرائيلي يستقبل 9 جنود جرحى

مستشفى سوروكا الإسرائيلي يستقبل 9 جنود جرحى
التاريخ
1/3/2024 2:37:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي أنه استقبل 9 جنود مصابين جراء المعارك في غزة أمس الثلاثاء، منهم اثنان في حالة خطيرة.
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