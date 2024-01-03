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نصر الله يتوعد إسرائيل بالرد والعقاب على جريمة اغتيال العاروري

1/3/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توعد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في خطاب متلفز، الأربعاء، إسرائيل بالرد والعقاب على جريمة اغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية ببيروت.

واضاف ان ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال العاروري خطير جدا وهذه عملية القصف أول مرة تحصل منذ 2006

وأكد نصر الله "إذا فكرت إسرائيل أن تشن حربا على لبنان سيكون قتالنا بلا حدود ولا قواعد".

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