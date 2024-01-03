نصر الله يتوعد إسرائيل بالرد والعقاب على جريمة اغتيال العاروري

(MENAFN
- Alghad Newspaper) توعد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في خطاب متلفز، الأربعاء، إسرائيل بالرد والعقاب على جريمة اغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية ببيروت.
واضاف ان ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال العاروري خطير جدا وهذه عملية القصف أول مرة تحصل منذ 2006
وأكد نصر الله "إذا فكرت إسرائيل أن تشن حربا على لبنان سيكون قتالنا بلا حدود ولا قواعد".
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