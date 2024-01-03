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جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع لحزب الله

1/3/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بقصف جوي مواقع عدة تابعة لحزب الله اللبناني، كما استهدف بالمدفعية ما وصفها بالخلية الإرهابية في لبنان.-(وكالات)

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