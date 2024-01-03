جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع لحزب الله
التاريخ
1/3/2024 2:37:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بقصف جوي مواقع عدة تابعة لحزب الله اللبناني، كما استهدف بالمدفعية ما وصفها بالخلية الإرهابية في لبنان.-(وكالات)
MENAFN03012024000072011014ID1107681838
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.