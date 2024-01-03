بريطانيا تدعو إسرائيل للسماح بمزيد من المساعدات لغزة

بريطانيا تدعو إسرائيل للسماح بمزيد من المساعدات لغزة
التاريخ
1/3/2024 2:37:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، انه يجب بذل مزيد من الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
واضاف كاميرون على إسرائيل السماح بدخول مساعدات أكثر إلى غزة لتخفيف مخاطر الجوع والمرض.
MENAFN03012024000072011014ID1107681837
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.