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الرهان على تصفية العاروري

1/3/2024 2:37:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرنوت
بقلم: ناحوم برنياع
3/1/2024

في شباط (فبراير) 1992، صفت إسرائيل، في غارة جوية، عباس موسوي أمين عام حزب الله. وكانت الفرحة كبيرة باغتياله، الى أن تبين بأن الشاب الذي حل محله، واحد يدعى حسن نصرالله أكثر أهلية وأكثر خطرا منه.
صالح العاروري كسب عن حق مكانه في قائمة المرشحين للتصفية. حتى لو لم يكن مشاركا شخصيا في تخطيط وتنفيذ المذبحة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فإن موجة المقاومة الحماساوية في الضفة الغربية مسجلة كلها على اسمه. مثل يحيى السنوار، زميله وخصمه في غزة، كان يعتمر قبعتين على رأسه: قبعة سياسية وقبعة عسكرية. في مهنتيه الموازيتين كان عدوا شرسا وابن موت.
ينبغي الافتراض أن جهاز الأمن فرح، أول من أمس، في أعقاب تصفية العاروري. الفرحة مفهومة تماما. قبل كل شيء، الحساب الدموي صفي: لا يوجد ما هو أكثر إنسانية، أكثر طبيعية، من الرغبة في الثأر ممن هو مسؤول عن قتل عشرات، وربما مئات، الإسرائيليين؛ ثانيا، علّمت التصفية قادة حماس بأن الإعلانات على لسان محافل إسرائيلية عن استئناف التصفيات جدية وقابلة للتنفيذ؛ ثالثا، نصرالله تبين أنه حتى بعد ضربة 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تعرف إسرائيل كيف تدخل اليه في البيت، الى قلب الضاحية الشيعية في بيروت؛ رابعا، هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها في الشرق الأوسط: من يأتي لقتلك اسبقه واقتله. لكن التصفيات المركزة لا تختبر فقط في الضربة التي يتلقاها العدو. السؤال هو ما الذي من شأن هذه الخطوة أن تفعله لنا. ثمن حيال مقابل، كلفة مقابل منفعة. من قرروا تصفية العاروري في بيروت افترضوا بأن ردا عنيفا سيكون، من جانب حماس ومن جانب حزب الله أيضا.
من كل الردود المحتملة لحماس، فإن الأكثر إقلاقا تتعلق بالمخطوفين. لا أعتقد أن أحدا ما من أصحاب القرار في إسرائيل يؤمن بأن التصفية ستلطف حدة مواقف السنوار وستدفع قدما بصفقة إضافية. هذه قصص نحن نرويها لأنفسنا. معقول أكثر الافتراض بأن التصفية ستؤخر، بل وربما ستعرقل استمرار المفاوضات.
صحيح أن احتمال الصفقة كان صغيرا حتى قبل التصفية في بيروت، لكن فيما يتعلق بحياة المخطوفين، فإن كل تأخير من شأنه أن يكون حرجا. كل تصفية من شأنها أن تؤدي الى تصفية مقابله. ليس مريحا الاعتراف بذلك، لكن القرار بالتصفية هو رهان على حياة المخطوفين. ستنبئ الأيام لنا إذا ما كان هذا الرهان مبررا.
يمكن لحماس أن تحاول الثأر أيضا من خلال عمليات في الضفة وفي القدس ورشقات صاروخية من المناطق التي تحت سيطرتها في غزة. ولا جديد في هذا. لقد أمل السنوار في أن تجر أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) إسرائيل الى حرب في ثلاث جبهات. هذا لم يحصل. يحتمل أن يوقظ موت العاروري آماله من جديد.
آجلا أم عاجلا، حزب الله أيضا سيرد. مجال الرد لديه أكبر من حماس. يمكنه أن يخرق قواعد اللعب المتفق عليها في هذه اللحظة في تبادل النار في الشمال والمخاطرة بحرب على نطاق كامل؛ يمكنه أن يهاجم سياحا إسرائيليين أو مراكز يهودية في الخارج؛ يمكنه أن يسمح لمحافل فلسطينية في لبنان أن تثأر على الحدود وهو يمكنه أن ينتظر بصبر اللحظة المناسبة.
إن تصفية العاروري لم تحسن للمفاوضات التي يجريها في الأسابيع الأخيرة في لبنان الأميركيون والفرنسيون. لقد شجعت إسرائيل هذه الاتصالات. وكان الأمل أن تتحقق بوسائل دبلوماسية تسوية تمنع حربا وتسمح للسكان بالعودة الى بيوتهم. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خطط لأن يصل الى هنا مع نهاية الأسبوع وأن يدفع بالاتصالات الى الأمام. أما أول من أمس، في أعقاب التصفية، فقد أعلن عن إلغاء وصوله.
أمر واحد مؤكد: موت العاروري ومساعديه سمير فندي وعزام الأقرع، سيمس في المدى القصير في أعمال فرع حماس في بيروت، لكنه لن يغير الواقع. فحماس هي منظمة (مقاومة) أكبر من كل واحد من شهدائها المحتملين، بمن فيهم السنوار أيضا.

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