‏غزة، أرض مدمرة، وشعب مثكول‏

MENAFN - Alghad Newspaper) سيزار شيلالا*‏ - (كاونتربنش) 28/12/2023ترجمة: علاء الدين أبو زينة



لم تُزهق أرواح الناس فقط خلال الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة. ثمة كارثة بيئية تتكشف بسرعة في القطاع. تلوث الهواء منتشر على نطاق واسع، والأمراض التي تنقلها المياه آخذة في الازدياد، والحياة البرية تتأثر بشكل خطير.

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‏تطارد صور غزة الناجمة عن عملية عسكرية مدمرة عمياء تقتل الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء أحلام كل شخص محب للسلام في العالم. ويتجاوز مستوى الدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي مثيله في أي صراع حديث، وقد أسفر حتى كتابة هذه السطور عن مقتل أكثر من 20.000 شخص ودمار مادي لا يحصى. فهل ستكون ثمة نهاية لهذا الجنون؟‏

يمكن للمرء افتراض إمكانية أن يكون هناك توقف في القتال من أجل التفكير والتأمل بعد هذه الخسائر الفادحة. لكن هذا لن يحدث. في 24 كانون الأول (ديسمبر)، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "نحن ندفع ثمنا باهظا للحرب، ولكن ليس لدينا خيار سوى مواصلة القتال". وأضاف في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، الموجهة إلى المسيحيين في جميع أنحاء العالم: "نحن نواجه وحوشا".‏

إننا نعيش في أوقات غريبة، حيث فقدت الكلمات معناها الأصلي أو تم تحريف معناها. كان ما فعلته "حماس" (وحشيا) حقا. ولكن لماذا يُعد الهجوم العسكري الإسرائيلي الجاري على غزة أقل وحشية؟ لقد أصيب أكثر من 53.320 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وقُتل أكثر من 7.700 طفل، وجُرح أكثر من 8.000 طفل، وأصبح الآلاف منهم يتامى؛ هؤلاء أطفال "تحكُم عليهم الجغرافيا بحتمية الحرب"، كما كتب الشاعر جيمس فنتون في سياق آخر مرعب بالقدر نفسه.‏

وفقًا للأمم المتحدة، أصبح الوضع الإنساني في قطاع غزة مزريًا، حيث دُمرت معظم المستشفيات، في حين يواجه ما يقرب من مليوني شخص خطر معاناة مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي -وحتى المجاعة. وكما قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، فإن "تدمير النظام الصحي في غزة هو مأساة".‏

‏وقالت ميريانا سبولياريك إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال زيارة قامت بها إلى غزة في 4 كانون الأول (ديسمبر): ‏"ليس هناك أي مكان آمن. نقطة. لم أمر بشارع واحد لم أر فيه دمارًا للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات". وقد أسفر القصف الإسرائيلي مسبقًا عن إغلاق ثلثي المستشفيات في شمال غزة عن العمل. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وقع 239 هجومًا على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمركبات والمرافق في غزة، والتي أسفرت عن مقتل 570 شخصا منذ بداية الحرب.‏

‏ولم تزهق الهجمة العسكرية الإسرائيلية على غزة أرواح الناس فقط؛ ثمة كارثة بيئية تتكشف بسرعة أيضًا في غزة. في القطاع، انتشر تلوث الهواء على نطاق واسع، والأمراض التي تنقلها المياه آخذة في الازدياد، والحياة البرية تتأثر بشكل خطير. وقد ضاعفت الهجمات الحالية من آثار الهجمات الإسرائيلية السابقة التي دمرت مئات الدفيئات الزراعية وفدادين من الأراضي الزراعية. وأصبحت المياه الجوفية التي تتعرض للاستغلال المفرط في غزة الآن غير صالحة للشرب بنسبة 97 في المائة.‏

‏وفي تشرين الأول (أكتوبر)، تأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن الجيش الإسرائيلي أسقط قذائف الفسفور الأبيض على غزة ولبنان. وهو مادة شديدة السمية للبشر والبيئة، تحرق اللحم البشري وتلوث مصادر المياه وتسمم النظم الإيكولوجية المائية. وقد تم تدمير الأشجار المعمرة والخضراوات في القطاع، مما حرم الناس من الغذاء. ويحدث هذا في الوقت الذي أسقط فيه الجيش الإسرائيلي 25.000 طن من القنابل في غزة، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين، وفقًا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف.‏

‏هل فقدنا إحساسنا باللياقة الأساسية والإنسانية؟ بينما يحدث كل هذا، يراقب العالم بعدم تصديق النداءات غير الفعالة التي تصدر عن حكومة الولايات المتحدة لوقف الأعمال العدائية وحماية أرواح المدنيين في غزة. وبدلاً من ذلك، تواصل أميركا تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الفتاكة، مما يجعل مطالبها بتقليل الوفيات بين المدنيين موضع سخرية.‏

‏حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى وجود اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة حول كيفية المضي قدمًا بمجرد انتهاء الحرب. وقد اقترح إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق (2006-2009) الذي ربما اقترب أكثر من أي زعيم إسرائيلي آخر من تحقيق السلام مع الفلسطينيين، إنشاء قوة تدخل دولية في غزة، وفي الوقت نفسه، إنشاء إدارة مدنية جديدة في القطاع. ولاحظ في مقابلة مع أوسيرفاتوري رومانو L'Osservatore Romano: "... مشكلة إسرائيل اليوم هي تحديد استراتيجية وأفق. لا يشن المرء حربا من دون أن تكون له أهداف استراتيجية. ومن واجبنا ألا نفكر في مناورات الغد الصغيرة، وإنما في مستقبل أطفالنا وأحفادنا. علينا أن نُعدَّ لهم مستقبلاً من السلام".‏



‏*د. سيزار شيلالا‏‏ Cesar Chelala: هو الفائز المشارك بجائزة نادي الصحافة الخارجية الأميركية للعام 1979 عن مقال "مفقودون أو مختفون في الأرجنتين: البحث اليائس عن آلاف الضحايا المختطفين" Missing or Disappeared in Argentina: The Desperate Search for Thousands of Abducted Victims.‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Gaza, a Ravaged Land, and People