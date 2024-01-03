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ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

1/3/2024 2:36:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيريك غارسيا* - (إندبندنت عربية) 2023/12/17

حتى الجمهوريون الذين يدعمون كييف لن يوافقوا على المساعدات من دون إجراء تغييرات كبيرة على تنظيمات الهجرة في الولايات المتحدة
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في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن بصفته بطلاً، وألقى خطاباً أمام جميع أعضاء الكونغرس (النواب وأعضاء مجلس الشيوخ). وأجلت اللجنة الخاصة التي تحقق في أعمال شغب الـ6 من كانون الثاني (يناير) بتأجيل إصدار تقريرها النهائي بينما فرش الكونغرس السجادة الحمراء لزعيم البلاد التي تتصدى للعدوان الروسي.
لكن الترحيب الحار أكد حقيقة مفادها بأن الديمقراطيين، الذين كانوا يسيطرون في ذلك الوقت على الغالبية في مجلس النواب، كانوا يعلمون أن الموافقة على المساعدات لأوكرانيا ستكون أكثر صعوبة في كانون الثاني (يناير) عندما سيطر الجمهوريون على مجلس النواب.
وبالفعل، الثلاثاء في الـ12 من كانون الأول (ديسمبر)، ورغم وصوله إلى مجلس الشيوخ الأميركي بزيه العسكري المميز محاطاً بزعيم الغالبية في مجلس الشيوخ (الديمقراطي) تشاك شومر وزعيم الأقلية (الجمهوري) في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ظل معظم الجمهوريين متمسكين بمعارضتهم مساعدة أوكرانيا.
لا توجد طريقة حقيقية للتغلب على هذا الأمر: فالكونغرس وصل إلى طريق مسدود تماماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة على المساعدات لأوكرانيا، ولا يمكن لأي نداء دراماتيكي من زيلينسكي أن يغير ذلك.
فمن ناحية، هناك الجمهوريون الذين لديهم عداء صريح لدعم أوكرانيا، وسوف يبذلون كل ما في وسعهم لمنع الإنفاق، ثم هناك الجمهوريون الذين يدعمون أوكرانيا ولكنهم يريدون استغلال النضال لانتزاع تنازلات تقلل بصورة جذرية من قدرة الناس على الهجرة بصورة قانونية إلى الولايات المتحدة. ويعلم الجمهوريون أنهم لن يتمكنوا من إحداث هذه التغييرات في الهجرة في ظل الظروف العادية بينما يسيطر الديمقراطيون على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ. لذا فقد استغلوا دعم الديمقراطيين أوكرانيا للحصول على تنازلات منهم.
وكلما طال أمد الجمود، قل احتمال أن يتمكن مجلس الشيوخ من الموافقة على أي نوع ما من المساعدة لأوكرانيا. وليكن الأمر واضحاً: إذا غادر مجلس الشيوخ نهاية هذا الأسبوع وحتى آخر العام من دون تقديم مساعدات لأوكرانيا، فسيكون ذلك خطأ الجمهوريين وحدهم.
فمن ناحية، هناك بعض الجمهوريين الذين يعارضون دعم أوكرانيا من جهة المبدأ. وفي حديث معي، قال السيناتور تومي توبرفيل ببساطة: "ليس لدينا المال. نحن مفلسون". وأخبرني آخرون، مثل السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو، بعد الاجتماع مع زيلينسكي، أن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي إلا من خلال المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والولايات المتحدة.
وقال فانس لـ"اندبندنت": "هذا ما أجده مفجعاً للغاية في شأن هذا الصراع، وهو أنه كان سينتهي دائماً بتسوية ما من طريق التفاوض".
لكن السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري من كارولينا الجنوبية، الذي سافر إلى أوكرانيا وشارك في كتابة مقال ضخم عن الإصلاح الشامل للهجرة مع مرشده الراحل جون ماكين والسيد شومر، عارض ذلك قائلاً إن الطريقة لإنهاء الحرب هي ممارسة الضغط على الروس في شبه جزيرة القرم.
وقال: "ما أحاول القيام به هو عدم مكافأة بوتين على تقطيع أوصال أوكرانيا، والتأكد من أن الصين ستكون أقل استعداداً للاعتداء على تايوان". ولكن عندما سئل عن جزء الهجرة من المفاوضات، أشار غراهام إلى أحداث الـ11 من أيلول (سبتمبر) وهجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) في إسرائيل من قبل "حماس"، لافتاً "لن نوافق على أموال لأي شخص آخر حتى نجعل الحدود أكثر أماناً".
ويصر الجمهوريون على القول إن شكاواهم تتعلق بـ"الحدود". الجميع من السيناتور جوني إرنست من ولاية أيوا إلى سوزان كولينز من ولاية ماين إلى دان سوليفان من ألاسكا. وهذا أمر غير صادق: فكثير من المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بين السيناتور توم تيليس، وجيمس لانكفورد، وكريس مورفي، وكيرستن سينيما تتمحور حول إلغاء حق اللجوء أو الإفراج المشروط عن المهاجرين. وستكون هذه تغييرات واسعة النطاق ومن المرجح أن تستمر لفترة أطول بكثير من الحرب في أوكرانيا.
وقال السيد تيليس في حديث معي: "أعتقد أننا يجب أن نحصل على مزيج مختلف (من المفاوضين) للتغلب على بعض هذه العقبات مع الإدارة"، لافتاً إلى أن البيت الأبيض في حاجة إلى المشاركة، وهو ما قاله السيناتور جو مانشين أيضا للصحفيين. ولكن عندما سألت السيد تيليس عما إذا كان بإمكان مجلس الشيوخ الانتهاء من صياغة مشروع القانون بحلول نهاية الأسبوع، قال "لا".
ومما لا شك فيه أن مجلس النواب أكثر عداءً لفكرة دعم أوكرانيا، ويسعى الجمهوريون هناك إلى فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة. وانتقد زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز الجهود الأخيرة التي بذلها الجمهوريون.
وقال جيفريز في حديث معي "نحن مستعدون وراغبون وقادرون على المضي قدماً في الوصول إلى إصلاح شامل للهجرة مدعوم من الحزبين، لكن ليست هذه هي القضية الحقيقية التي بسببها يعرقل الجمهوريون التمويل لأوكرانيا"، مضيفاً "هناك تجمع مؤيد لبوتين داخل كتلة الجمهوريين بمجلس النواب يريد في الواقع رؤية أوكرانيا تفشل وروسيا تنتصر".
والأمر الأكثر سخرية هو أن جميع المفاوضين في مجلس الشيوخ هم من البيض والمواطنين المولودين في الولايات المتحدة والمستعدين لمقايضة قدرة المهاجرين الذين يطلبون اللجوء أو يعانون الاضطهاد على القدوم بحرية. وانتقدت السيناتور كاثرين كورتيز ماستو الجمهوريين، وهي بالمناسبة أول امرأة لاتينية في مجلس الشيوخ والوحيدة حتى الآن.
وقالت في حديث معي: "علينا أن نستثمر في حدودنا، وأعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق إذا كان الجمهوريون على استعداد للقيام بذلك وعدم مواصلة الفوضى على الحدود"، مضيفة: "أعتقد أنهم يريدون الفوضى على الحدود".
وبالمثل، انتقدت النائبة ألكساندريا أوكازيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك) المتاجرة المريبة المتمثلة في تقييد الهجرة القانونية مقابل مساعدة أوكرانيا.
وقالت المشرعة التقدمية في حديث معي: "هناك مخاوف من أنهم سيقومون بتخريب سياستنا المتعلقة بالهجرة من أجل تحقيق أهداف غير ذات صلة"، لافتة: "من الخطر للغاية إرساء سابقة تتمثل في ربط السياسة الداخلية بالمساعدات الخارجية".
لكن أياً كانت الصفقة التي قد يتوصل إليها الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ، فهي ما تزال مثار نقاش. ويبدو أن المحادثات لم تصل إلى أي مكان، وقد يؤدي انخراط البيت الأبيض فيها بنهاية المطاف إلى جعل الجمهوريين في مجلس النواب أقل رغبة في قبول الصفقة.
الخلاصة، في حال عدم انتصار أوكرانيا في الحرب في نهاية المطاف، فإن معارضة الجمهوريين للهجرة القانونية ستكون السبب الأساسي.

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