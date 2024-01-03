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نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

1/3/2024 2:36:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الرحمن الجندي* - (الواشنطن بوست) 28/12/2023
"أهُناك حياةٌ قَبْلَ الموت"؟
تذكرت هذا البيت للشاعر الراحل مريد البرغوثي بينما كانت الأعلام الفلسطينية ترفرف فوق رأسي. كانت هذه أول مَسيرة مؤيدة للفلسطينيين في بيتسبرغ منذ بدء المجازر في غزة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقد رفع المتظاهرون لافتاتهم تضامناً: أنهوا الاحتلال! أوقفوا إطلاق النار، الآن!
كان هذا اليوم أيضًا بمثابة أول مسيرة أشارك فيها منذ اعتقالي قبل 10 سنوات في القاهرة احتجاجًا على الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في العام 2013. وبدأ منظمو حدث بيتسبرغ، وهم من أصول عربية، خطاباتهم بالتنديد بالهجمات التي لم يكونوا قد تعرضوا لها بعد، وإنما توقعوها. أطبقت فكيَّ وأنا أستمع إلى المقدمة الطويلة: نحن العرب أناس محترمون، متحضرون، مسالمون. نحن لسنا معادين للسامية ولا أولئك المتوحشين الذين يزعمون أننا نكونهم.
وسرعان ما قاطعت تناغم تجمع اليوم فجأة صرخة -من زوجتي. التفتُّ في الوقت المناسب لأرى أن رجلًا أميركيا أبيض ضخمًا وأصلع قد طرحها هي والعديد من المتظاهرين الآخرين أرضًا. ورفع إصبعه الوسطى بينما تدفق تيار من الإهانات والشتائم من فمه. وفي نهاية المطاف، حاصرَته مجموعة من المتظاهرين، ودفعوه نحو الشرطة المتواجدة في الموقع. كانت تلك النظرة في عينيه، أكثر من أي شيء آخر، هي التي لن أنساها أبدًا. ليس الكراهية، ولا العنف -اللذين يمكن أن أتحملهما- وإنما الافتقار إلى التردد، والثقة بأنه لن يوصف أبدًا بـ"الإرهابي" أو "الهمجي". إننا نحن فقط الذين سيواجهون دائمًا هذه الاتهامات من بين كل الناس.
في الأسابيع التي تلت منذ ذلك الحادث، ظلت عيناي، مثل كثيرين آخرين حول العالم، ملتصقتين بشاشات الأخبار. يعاني قطاع غزة من القصف العنيف والحصار الكامل. وفي الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، قطع الإسرائيليون إمكانية وصول المياه والكهرباء والوقود إلى غزة. ووفقًا لوزارة الصحة في القطاع، تجاوز عدد القتلى هناك 20.000 فلسطيني -وهو رقم لم يسبق له مثيل خلال حوالي 75 عاما من الاحتلال.
بينما أتصفح الإنترنت، وأحاول -وأفشل في- العثور على أي أثر للأخبار السارة، أعود إلى البرغوثي، الذي رحل عن الدنيا في العام 2021:
"أتلمَّسُ أحوالي منذ وُلدتُ
إلى اليوم،
وفي يأسي أتذكَّرُ
أن هُناك حياةً بعدَ الموتِ..
هُناك حياةٌ بعد الموت،
ولا مشكلةَ لديّ
ولكنّي أسأل:
يا الله
أهُناك حياةٌ قَبْلَ الموت"؟
على مدى الشهرين الماضيين، شهدنا حملة عسكرية يصفها عدد متزايد من الباحثين بأنها إبادة جماعية. وشهدنا أيضًا تغطية إخبارية متحيزة، إلى جانب تواطؤ أميركي في المذبحة، بينما يقف معظم بقية العالم متفرجًا على الجوانب.
إننا، كعرب، نطرح أسئلة جوهرية حول مكانتنا في العالم. وقد بدأنا ندرك أنَّ كوننا مستطرَحين، قابلين للتخلص منا، لا يمثل فشلًا للنظام العالمي؛ إنه في الحقيقة إحدى وظائفه الأساسية.
في كتابه "كل رجال الباشا"، يكتب المؤرخ مصري المولد خالد فهمي عن أول نسخة لما نعرفه الآن بجواز السفر المصري -"التزكرة" (التذكرة)، وهو مصطلح يعود إلى العصر العثماني يعبر عن بطاقة الهوية. في أوائل القرن التاسع عشر، في ظل الحكم العثماني لمحمد علي باشا، من أجل ردع الفلاحين المصريين عن ترك قراهم وتنظيم حركتهم بشكل أفضل، فرضت السلطات أن يحمل كل شخص "تزكرة": وثيقة تتضمن اسم حاملها، ووصفه الجسدي، واسم الأب، واسم القرية. ومن دونه، سيواجه الناس احتمال إعادتهم إلى القرى التي أتوا منها.
اليوم، "التزكرة" هو اسم الوثيقة التعريفية التي يحملها كل سجين مصري معاصِر خلف القضبان. وأنا أعرف هذا من التجربة. طوال ست سنوات وثلاثة أشهر، تنقلت في سبعة مراكز احتجاز مصرية، وأنا أقبض في يدي على البطاقة الصفراء البالية التي سجَّلت بياناتي الشخصية، ومهام الزنازين، وتفاصيل الأحكام، وسجلات العقوبات الإضافية، بدءًا من الحبس الانفرادي وحتى منع الزيارة. وتلخص "التزكرة"، التي تُردد صدى أصولها القديمة، تنظيم الدولة لجسدي.
اليوم، ما تزال جوازات السفر العربية والهويات التي تمنحها تلعب دورًا مماثلاً، سواء في داخل الدول العربية أو في أي مكان في العالم. في وطني، أنا مدرك تمامًا لحقيقة أن جسدي قابل للاستهلاك. ومع ذلك، سوف تكون لأي كيان غربي قيمة أكبر بكثير هناك. في كل مرة تقوم فيها السلطات بإيذاء مواطن غربي، فإنها تواجه استهجاناً دولياً. وعلى سبيل المثال، ما يزال القتل الوحشي للباحث الإيطالي جوليو ريجيني في العام 2016، يطارد هذه السلطات حتى يومنا هذا. وتشير الأدلة الدامغة إلى أن قتلته كانوا من أفراد قوات الأمن المصرية. وقد علقت والدة ريجيني على قضيته قائلة: "لقد عذبوه وقتلوه كما لو أنه كان مصريا".
هكذا تكون أجسادنا، التي تُكسَر بلا ثمن، مسكورةً في أغلب الأوقات.
عندما هربتُ من مصر في العام 2020 بعد إطلاق سراحي من السجن، سعيت إلى ولادة جديدة: إلى أن يتم الاعتراف بي كجسد يعاني من العواقب. لم تكن لدي أي أفكار رومانسية حول الحلم الأميركي؛ لقد واجهت في كثير من الأحيان الفكرة المتعالية القائلة بأن هجرتنا تكون سعيًا وراء قيم عليا، وليس هروبًا من الفوضى التي أحدثتها الحروب التي فرضتها علينا الولايات المتحدة، أو الزعماء والديكتاتوريات العسكرية التي نصبتها واشنطن علينا وما تزال تدعمها، أو الدمار البيئي الذي تسببت فيه الولايات المتحدة.
لكن هذين الشهرين تجاوزا حتى أكثر كوابيسي حلكة. ما يزال حمل اسمٍ عربي يضفي عليّ سلسلةً جديدة من الألقاب؛ نسبًا يبدأ بـ"الآخر" وينتهي بـ"الحيوان البشري".
بينما أتصارع مع وضعي في العالم، يشخص أصدقائي الأميركيون محنتي على أنها اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن صدمات السجن. لم أفهم قط سبب الاستفزاز الشديد الذي يثيره فيّ مصطلح "اضطراب ما بعد الصدمة" إلى أن قرأت كلام سماح جبر، رئيسة خدمات الصحة النفسية في وزارة الصحة الفلسطينية. في مقابلة أجريت معها في العام 2019، قالت أن مفهوم اضطراب ما بعد الصدمة، بجذوره في الفكر الغربي، يتطلب "قبل وبعد" -وقتًا قبل بدء الصدمة ووقتًا بعد انتهائها. ومع ذلك، بالنسبة للكثير من العرب، تشكل الصدمة واقعًا مستمرًا ومتوارثًا بين الأجيال.
ليس ثمة ما قبل أو ما بعد بالنسبة لنا. إن إجهاد الصدمة هو الحياة. عندما تلتقي عيون عربيين في المنفى، يكون هناك اعتراف صامت بأن "تذكرتنا" الخاصة تتجاوز الزمن وقضبان السجون والحدود الوطنية. إننا نحمل اغترابًا مدمجًا ليس في جيوبنا فحسب، وإنما أيضًا في الخطوط المحفورة التي على وجوهنا وفي نخاع عظامنا.
اليوم، أتحرك مسكونًا بفراغ عميق نتيجة لسلسلة من الأحداث المأساوية: الطعن المروع المميت للطفل الأميركي الفلسطيني وديع الفيومي البالغ من العمر 6 سنوات في إلينوي؛ إطلاق النار على طلاب الجامعات الفلسطينيين هشام عورتاني وكنان عبد الحميد وتحسين علي أحمد في ولاية فيرمونت؛ وبحسب ما ورد استهدفت عملية صدم وهرب طالبًا بجامعة ستانفورد من أصل سوري يُدعى عبد الوهاب عميرة. والقائمة تطول.
فكرة الموت في حد ذاتها هي شيء أستطيع أن أتقبله. نحن العرب نعرف الموت. لقد كبرنا معه، وتعرفنا إليه، وتعلمنا أن لديه ذائقة خاصة لأجسادنا.
هذا العالم لم يُبنَ قط لاستيعابنا. وحتى في أكثر الدوائر تقدمية، فإننا نعتبر اضطرابًا في طبيعة الأشياء لا يمكن التسامح معه إلا إذا بقينا نموذجًا للعرب المرمَّزين: مستساغين للأكل وخجولين، نقدم الإدانات كشرط مُسبق قبل المطالبة بإنسانيتنا. حلفاؤنا قليلون، والمقربون منا أقل. ونحن نفهم هذا الآن.
بين الأوطان التي سحقتنا وبلدان المنفى المتعطشة لفعل ذلك أيضًا، يبدو أحيانًا أنها لن تكون هناك أبدًا حياة قبل الموت. وإذا كان هذا هو ما أشعر به أنا، فإنني أحاول أن أتخيل محنة الفلسطينيين في غزة. في ثانية، ثمة جسد يتنفس، وسقف. وفي الثانية التالية: أطراف مشوهة، وركام.
خوفًا من هذا الموت الوشيك، أسكن في الموت. وأتساءل مثل البرغوثي: هل سأعرف الحياةَ في أي يومٍ قبله؟
هل سنفعل؟
لا أملك الإجابة. لكنني أعرف أن واجهة التفوق الأخلاقي الغربي قد انهارت. اليوم، نحن العرب نتخلص من دونيتنا الداخلية ونحاول شق طريقنا للعودة إلى اللغة والتاريخ: لغتنا وتاريخنا. نتجمع حول حزننا الجماعي وأنيننا الحلقي الذي له نسيح أحرف العين والخاء في أبجديتنا.
في هذه الحياة التي ليست حياة، لم نعد نناشد العالم أن ينظر إلينا كبشر. إننا نتعلم أن نرى بعضنا بعضًا كذلك بدلًا من ذلك، -وأن نجعل هذا كافيًا.

*عبد الرحمن الجندي: كاتب مصري وسجين سياسي سابق، وهو زميل ديتريش في برنامج الدراسات العليا للكتابة الواقعية بجامعة بيتسبرغ.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Arabs are forced to question our place in the world

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