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المحكمة الإسرائيلية العليا ترجئ قانونا بشأن منع عزل رئيس الوزراء

1/3/2024 2:36:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل اعلام أن المحكمة الإسرائيلية العليا أرجأت تطبيق قانون يتعلق بمنع عزل رئيس الوزراء، وذلك حتى دورة الكنيست المقبلة أي بعد إجراء انتخابات.-(وكالات)

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