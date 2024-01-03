المحكمة الإسرائيلية العليا ترجئ قانونا بشأن منع عزل رئيس الوزراء

المحكمة الإسرائيلية العليا ترجئ قانونا بشأن منع عزل رئيس الوزراء
التاريخ
1/3/2024 2:36:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل اعلام أن المحكمة الإسرائيلية العليا أرجأت تطبيق قانون يتعلق بمنع عزل رئيس الوزراء، وذلك حتى دورة الكنيست المقبلة أي بعد إجراء انتخابات.-(وكالات)
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