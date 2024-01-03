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واشنطن: لا نرى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية

1/3/2024 2:36:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية الأميركية ان واشنطن لا ترى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية.

واضافت ان الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشدة إزاء خطر امتداد صراع غزة لجبهات أخرى.

ونؤكد مجددا عدم رغبتنا بتوسع الصراع وهذا محور جهود وزير الخارجية.
واشارت ان تصريحات الوزيرين الإسرائيليين حول إعادة توطين سكان غزة تحريضية وغير مسؤولة.
وأكدت واشنطن ليست ضالعة بأي شكل بانفجارات إيران ولا سبب للاعتقاد بضلوع إسرائيل فيها.-(وكالات)

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