واشنطن: لا نرى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية الأميركية ان واشنطن لا ترى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية.
واضافت ان الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشدة إزاء خطر امتداد صراع غزة لجبهات أخرى.
ونؤكد مجددا عدم رغبتنا بتوسع الصراع وهذا محور جهود وزير الخارجية.
واشارت ان تصريحات الوزيرين الإسرائيليين حول إعادة توطين سكان غزة تحريضية وغير مسؤولة.
وأكدت واشنطن ليست ضالعة بأي شكل بانفجارات إيران ولا سبب للاعتقاد بضلوع إسرائيل فيها.-(وكالات)
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