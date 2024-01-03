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بيدري يكشف كسل بيكيه.. وتشافي يدعو لتحسين دفاع برشلونة

1/3/2024 2:36:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- وجه بيدري لاعب وسط برشلونة، اتهاما صريحا إلى أسطورة الفريق الكاتالوني، جيرارد بيكيه.
وأعلن بيكيه، اعتزال كرة القدم في منتصف الموسم الماضي، بعدما حقق جميع الألقاب الممكنة مع ناديه الكتالوني ومنتخب إسبانيا.
وقال بيدري في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو "لقد تقابلت مع بيكيه، فهو مذهل وعبقري بشدة".
ومع ذلك، أكد بيدري أن بيكيه كان كسولا للغاية في التدريبات، ولم يكن يتدرب بحماس بالغ.
وأشار بيدري إلى أنه كان بإمكانه مراوغة بيكيه عدة مرات خلال التدريبات، عكس ما يحدث في المباريات.
وأتم: "أهم شيء هو مستوى اللاعب في المباريات، وبيكيه كان رائعا في مواجهات برشلونة، لكن في التدريبات لم يتعامل بالجدية المطلوبة".
تشافي: علينا تحسين دفاعنا
حث المدرب تشافي هرنانديز فريقه برشلونة الإسباني على تحسين أدائه الدفاعي في 2024، بعد بداية مهزوزة للموسم.
ويحتل بطل الدوري الإسباني لكرة القدم المركز الرابع قبل زيارته اليوم الخميس لملعب لاس بالماس، وذلك بفارق سبع نقاط عن المتصدرين ريال مدريد وجيرونا.
وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي بفضل أدائه الدفاعي الصلب، حيث تلقت شباكه 20 هدفاً فقط في 38 مباراة، لكنه استقبل حتى الآن 21 هدفاً في 18 مباراة هذا الموسم.
وقال تشافي في مؤتمر صحافي أمس "أنا قلق بشأن الناحية الدفاعية (أكثر من الهجوم). كنا رائعين العام الماضي في الدفاع، وهذا العام نتلقى الكثير (من الأهداف)".
وقبل العطلة الشتوية، انتقد تشافي فريقه لإهداره الكثير من الفرص الكبيرة، لكن الفريق كان مشرعاً أيضاً في الخط الخلفي ما أدى إلى هزيمة تاريخية أمام الجار الكاتالوني جيرونا 2-4 والتعادل 2-2 مع كل من مايوركا وغرناطة.
وتابع تشافي "صحيح أننا نفتقر إلى الفعالية (في الهجوم)، لكن حتى عندما نسجل هدفين أو ثلاثة لا نفوز في بعض الأحيان، (مثل ما حصل) ضد غرناطة ومايوركا وجيرونا".
ويأمل تشافي أن يتم تسجيل الوافد الجديد فيتور روكي في الوقت المناسب لمواجهة لاس بالماس.
وتعاقد برشلونة مع المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 18 عاماً في تموز (يوليو) من أتلتيك بارانينسي لكنه بقي مع الأخير حتى فترة الانتقالات الشتوية التي فتحت أوائل الشهر الحالي.
وكشف تشافي "سيكون ضمن قائمة الفريق، ونأمل أن يكون متاحاً، إنها مسألة ساعات".
ويجب أن تستوفي أندية الدوري الإسباني الشروط الصارمة لقواعد اللعب المالي النظيف كي تتمكن من تسجيل التعاقدات الجديدة.
وأضاف تشافي: "(روكي) بخير، لديه رغبة كبيرة وتأقلم بسرعة مع المجموعة والحصص التدريبية، لكننا سنتعامل معه بروية".
ومن جهته، قال مدرب لاس بالماس فرانسيسكو جارسيا بيميينتا الذي سبق له تدريب الفريق الرديف لبرشلونة، إن لقاء الفريق الكاتالوني سيكون مناسبة "خاصة" بالنسبة له.
وتابع "إنها مباراة خاصة، لقد كنت هناك (في برشلونة) لسنوات عدة. لا أعرف كيف سأشعر، لكننا نستعد لها بنفس الطريقة التي نستعد بها لبقية المباريات".
أقيل جارسيا بيميينتا من منصبه السابق من قبل رئيس برشلونة جوان لابورتا في حزيران (يونيو) 2021 وكان دبلوماسياً عندما سُئل عن علاقتهما، قائلاً "لم أتواصل به منذ حينها، لكني أشكره لأني هنا بسبب قراره".
غرناطة يعلن استعارة باتيا
أعلن غرناطة رسميا، ضم الحارس الأرجنتيني أوجوستو باتايا على سبيل الإعارة من ريفر بليت خلال ما تبقى من الموسم.
وسينتقل صاحب الـ 27 عاما للفريق الأندلسي معارا مع خيار للشراء وفقا لأهداف رياضية مختلفة، حسبما أوضح النادي الإسباني.
وتأهل باتايا بين صفوف الناشئين في ريفر بليت، بينما لعب لأول مرة مع الفريق الأول في نيسان (أبريل) 2016.
ومنذ العام 2018 تنقل بين عدة فرق أرجنتينية على سبيل الإعارة، من بينها أتلتيكو توكومان وأتلتيكو تيجري وكذلك أونيون لا كاليرا وأوهيجينس في تشيلي.
وفي صيف 2021، عاد لبلاده من أجل الانضمام معارا إلى سان لورنزو ومنه سينتقل الآن إلى غرناطة.
باراخا: الفوز على فياريال معقد
أكد مدرب فالنسيا، روبن باراخا، عقب انتصار فريقه على فياريال (3-1) أن المباراة كانت "معقدة للغاية" أمام فريق "عالي الجودة".
ورغم الانتصار، تجنب باراخا التحدث عن هدف آخر غير البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وقال المدرب إن "النصف ساعة الأولى كانت جيدة جدًا، نجحنا وجعلنا فياريال، الذي يجيد التعامل مع الكرة، غير مرتاح".
كما تجنب باراخا الخوض في تقديرات بشأن رحيل أو استقدام لاعبين في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، وأكد "لا يوجد أي شيء".
وواصل: "لقد حققنا انتصارين على التوالي لم نحققهما منذ بداية الموسم. أنا سعيد بالطريقة التي يتنافس بها الفريق.. علينا أن نستمتع باللحظة ونستمتع بالمباراة المقبلة، وليس التفكير كثيرا أو إجراء الحسابات".
جرينوود يفقد أعصابه
شهدت مباراة خيتافي وضيفه رايو فايكانو أول من أمس الثلاثاء في مستهل الجولة الـ19 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا"، طرد الإنجليزي الواعد ميسون جرينوود، لاعب خيتافي، ببطاقة حمراء مباشرة بعد أن وجه لفظا خارجا للحكم خورخي فيجيروا فاسكيز.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا في الدقيقة 50، بعد تدخل على اللاعب الإنجليزي لم يحتسبه الحكم مخالفة، ليبدي اللاعب عن غضبه لعدم احتساب المخالفة، ويوجه لفظا خارجا للحكم.
وذكر فيجيروا في تقريره أنه "في الدقيقة 50، تم طرد اللاعب ميسون ويل جون جرينوود لهذا السبب: توجّه إلى اعتراضا على أحد القرارات، ورفع ذراعه، موجها عبارة نابية، وبمجرد إشهار البطاقة الحمراء له، قام ببعض الإشارات بيده بشكل متكرر كنوع من عدم الرضا عن القرار".
يذكر أن الحكم أشهر البطاقة الحمراء أيضا (الصفراء الثانية) في وجه خوانمي لاتاسا، مهاجم خيتافي، قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، هذا بالإضافة للظهير الأيمن داميان سواريز، ولكن من على مقاعد البدلاء.
وانتهى اللقاء بانتصار رايو بهدفين دون رد سجلهما سرجيو كاميو.
فيفا يعوض ريال مدريد
يستعد ريال مدريد، للحصول على 400 ألف يورو، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعويضا عن إصابة نجم الملكي فينيسيوس جونيور.
وكان فينيسيوس قد تعرض للإصابة مع منتخب البرازيل في مباراة كولومبيا، خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في مواجهتهما بتصفيات كأس العالم 2026.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيحصل على تعويض قيمته 400 ألف يورو من الفيفا، وفقا للوائح حماية الأندية خلال أجندة الاتحاد الدولي.
وأوضحت الصحيفة، أن لوائح الفيفا المتعلقة بإصابات اللاعبين مع منتخبات بلادهم، تنص على تعويض الأندية على أساس الراتب الثابت للاعب، في حالة التعرض للإصابة خلال المباراة والغياب لأكثر من 28 يوما متتاليا، علما بأن الفيفا يعوض الأندية على كل لاعب مصاب بعد مرور 28 يوما على إصابته.
ويدفع الفيفا للأندية تعويضا ماليا يصل إلى 7 ملايين و500 ألف يورو كحد أقصى، ويتم احتساب المبلغ على أساس تعويض يومي يصل إلى 20 ألف و548 يورو، بحد أقصى 365 يوما.
ومع الأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل، فمن المفترض أن يحصل ريال مدريد على حوالي 410.960 يورو، أي ما يعادل فترة 20 يوما، اعتبارا من 14 كانون الأول (ديسمبر)، وهو التاريخ الذي أكمل فيه فينيسيوس 28 يوما بعيدا عن الملاعب. -(وكالات)

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