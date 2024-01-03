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أجندة مزدحمة لـالجمباز خلال عام 2024

1/3/2024 2:36:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – من المقرر أن يصادق مجلس إدارة اتحاد الجمباز على روزنامة الموسم الجديد 2024، خلال اجتماعه الذي يعقده مطلع الأسبوع المقبل، والذي سيتضمن مناقشة أجندة مزدحمة للجمباز بمشاركات خارجية واعدة.
وتشهد الأيام القليلة المقبلة، إجراء اتحاد الجمباز "تصفية" في مركز الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب، بهدف تدعيم صفوف المنتخب الوطني بعدد من اللاعبات أصحاب المراكز الأولى في النسخة المنقضية من بطولة الراحلة نهى حتر لمواليد العامين 2016 و2017، والتي ستقام بإشراف المدربة البلاروسية ايلينا والمدرب الوطني خليل القواسمة.
ونجحت 12 لاعبة في وقت سابق بتخطي الاختبارات التقييمية للاعبات منتخبات الفئات العمرية للجمباز، والتي أفرزت تخطي اللاعبة كيندا الزبيدي اختبار المنتخبات الوطنية لمواليد العام 2016 فما دون، فيما تأهلت اللاعبات، كندا شهوان وليليان نزال وبانه عبدربه وليلى القاضي، عن اختبارات مواليد العام 2013-2015. وضمن المجموعة الثالثة لمواليد العام 2008-2012، تخطت سبع لاعبات الاختبارات، وهن: سيلينا عساف، شاما عبده، ريتال علان، غنى السقا، هيام خرعوبة، زينة العموش، لبنى مقداد. وكشف م.صالح الغويري نائب رئيس اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي، عن تنظيم دورة لحكام المراكز والمدربين في المرحلة المقبلة، بهدف إطلاعهم على آلية خوض المنافسات وتهيئة اللاعبين واللاعبات لتأدية الحركات بالطريقة المعتمدة دوليا "اف آي جي" في النسخة الثانية من بطولة نهى حتر للمراكز، والتي تقام نهاية العام الحالي، وذلك بعيدا عن اعتماد الطريقة الأميركية التقليدية المتبعة في عمل المراكز، والتي تتعارض مع المعايير الدولية.
ويبدأ لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود، رحلة الحلم نحو التأهل الأولمبي على جهاز "حصان المقابض" في 15 شباط (فبراير) المقبل، وتستمر حتى 15 نيسان (أبريل) المقبل، ويرافقه سليم ناغوج وأحمد حبيب في جولات متقطعة من سلسلة كأس العالم في مصر وألمانيا وأذربيجان وقطر تواليا.
ويحتاج أبو السعود إلى جمع عدد كاف من النقاط لتعزيز حظوظه في التأهل الأولمبي، حيث سيتم تأهيل أفضل لاعبين في مجموع النقاط وفقا للتعليمات التي يطبقها الاتحاد الدولي للجمباز، حيث لم ينجح أبو السعود بخطف بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد، بعدما اكتفى بإحراز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجمباز، التي اختتمت نهاية العام الماضي في مدينة "انتويرب" البلجيكية.

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