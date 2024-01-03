بني ياسين يزاحم شفيع آسيويا.. ثلجي ينذر بلاطة الفلسطيني.. 7 آلاف دولار راتب مدرب الوحدات الجديد

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الخالدي يغادر دائرة الحكام

غادر الدكتور حسن الخالدي دائرة الحكام، بعد أن عمل في كادره من خلال عقد امتد لفترة معينة.

ولم تبادر دائرة الحكام إلى تجديد عقد الخالدي، كما جرت العادة، وبالتالي مغادرته لمنصبه، علما أن الخالدي كان مسؤولا عن ملف اللياقة البدنية عند الحكام.

وتكهن البعض أن الخالدي المحاضر الدولي والآسيوي في اللياقة البدنية، لم يتم تجديد عقده، بسبب بعض التفاصيل والإشكاليات في وجهات النظر.









7 آلاف دولار راتب مدرب الوحدات الجديد

تفيد المعلومات أن المدير الفني الجديد لفريق الوحدات لكرة القدم أمجد ابو طعيمة، سيحصل على راتب شهري مقداره 7 آلاف دولار، فيما كان المدرب العماني السابق رشيد جابر، يحصل على 10 آلاف دولار.

وكان الوحدات أعلن تعاقده مع ابو طعيمة، ليقود الفريق خلال المرحلة الماضية، علما أن جمهور الوحدات انقسم بشأن التعاقد مع أمجد.

عدم الرد على الهاتف يستفز لاعبي الرمثا

كشف لاعبون في فريق الرمثا لكرة القدم، عن امتعاضهم من تجاهل الإدارة للرد على هواتفهم، ما زاد من حالة الغضب لديهم، والتي ارتفع منسوبها بسبب عدم الحصول على الرواتب الشهرية.

واحتجب اللاعبون عن التدريب الذي كان مقررا أول من أمس، بسبب عدم تسليم الرواتب كما كان مقررا، كما حاولوا الاتصال مع الإدارة للوقوف على اسباب عدم الايفاء بدفع الرواتب، من دون أن ينجحوا في ذلك، ما زاد من غضبهم، وبالتالي التلويح بمزيد من التصعيد في حال لم يتم صرف جزء من الرواتب.

هل تؤجل انتخابات الأهلي حسم مصير المدرب؟

تفيد المعلومات أن النادي الأهلي ربما يؤجل حسم مصير الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة عماد رشاد، لما بعد اجراء انتخابات في النادي والمقررة يوم 26 الشهر الحالي.

فريق الأهلي الذي لم يحقق النتائج المأمولة، كان يفكر بإجراء تغييرات على الجهاز الفني، فيما فضل البعض تأخير البت في الموضوع لما بعد الانتخابات، بانتظار حسم القرار قريبا.

الحناينة يمثل الفيصلي في قضية الكامرجي المنتقل للمستقبل

وقع المحترف التونسي رفيق الكامرجي، على كشوفات فريق المستقبل الرياضي بالمرسى التونسي، للعب في صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

وجاء توقيع الكامرجي، بعد أن غادر على عجل فريق النادي الفيصلي، رغم استمرار عقده رسميا مع النادي، حيث جاءت مغادرة الكامرجي للفيصلي بسبب عدم تسلمه لمستحقاته المالية لأكثر من شهرين، وبالتالي له احقية فسخ العقد.

ووفق المعلومات فإن المحامي عماد حناينة، سيتولى مهمة الدفاع عن الفيصلي في قضيته أمام الكامرجي، حيث يرى كل طرف قانونية خطواته، بانتظار قرار المحكمة.

وجاءت استعانة الفيصلي بالحناينة، لخبرته الطويلة في هذا المجال.

بني ياسين يزاحم شفيع آسيويا

يستعد مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم أنس بني ياسين، لتسجيل رقم آسيوي جديد، عندما يشارك في نهائيات آسيا 2023 التي تنطلق في قطر 12 الحالي، للمرة الرابعة في تاريخه، في انجاز يحسب للاعب.

وشارك بني ياسين في نهائيات آسيا ثلاث مرات أعوام 2011 و2015 و2019، بانتظار المشاركة للمرة الرابعة في قطر، بعد أن تم اختياره ضمن صفوف المنتخب الوطني.

ودخل أنس لينافس حارس مرمى المنتخب الوطني المعتزل عامر شفيع الذي كان اللاعب الأردني الوحيد الذي شارك في كاس آسيا 4 مرات أعوام 2004 و2011 و2015 و2019.

ثلجي ينذر بلاطة الفلسطيني تمهيدا للشكوى

وجه اللاعب الأردني يزن ثلجي، انذارا لنادي شباب بلاطة الفلسطيني لكرة القدم، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة منذ فترة.

ووفق المعلومات فإن ثلجي حاول الحصول على المستحقات بشكل ودي، من دون أن ينجح في ذلك، ليقوم رسميا بتوكيل المحامي عماد حناينه الذي تولى المهمة، وقام بتوجيه انذار للفريق الفلسطيني، تمهيدا لتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حال لم يتم صرف مستحقاته.

كواليس النجوم

. نادي الحسين إربد، يشهد يوم 2 الشهر المقبل، انتخابات تكميلية، لتعبئة شاغري العضوين المستقيلين زيد بني هاني وأسعد القرم.

. فريق نادي شباب الأردن لكرة القدم، باشر تدريباته مبكرا، استعدادا لمنافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين.. النادي الفيصلي يعتبر النادي الأول الذي يباشر التدريبات بعد فترة استراحة قصيرة امتدت لأقل من أسبوع.. فريق الوحدات يفترض أن يكون قد باشر تدريباته أمس، فيما الحسين إربد ينتظر حضور مدربه البرتغالي.. أغلب الأندية لا تفضل مباشرة التدريبات، بسبب الأوضاع المالية الصعبة، وخوفا من مواجهة اللاعبين الملوحين بالاضراب بسبب المستحقات.

. اتحاد كرة القدم يدرس جديا انشاء مكان لإقامة لاعبي المنتخبات الوطنية، وصالة رياضية في محيط ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، تخصص للمنتخبات الوطنية في قادم الأيام.. هذه الفكرة كان قد طرحها المدير الفني السابق للمنتخب الوطني عدنان حمد.

. المحترفان السوري خالد كردغلي الذي يلعب في الوحدات، واللبناني مهدي خليل حارس مرمى الفيصلي، هما اللاعبان الوحيدان في دوري المحترفين الأردني اللذين سيمثلان منتخبي بلديهما في بطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر اعتبارا من يوم 12 الشهر الحالي.