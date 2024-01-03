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أوقاف الزرقاء تحصد جائزتين بمسابقة مديرية الأوقاف المتميزة

1/3/2024 2:34:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمرو الحموي حصدت مديرية أوقاف محافظة الزرقاء على جائزتين في مسابقة مديرية الأوقاف المتميزة في دورتها الأولى.
وقال مدير مديرية المحافظة الدكتور احمد الحراحشة لـ"الغد" إن الجوائز التي حصدتها المديرية تتويجآ للجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلتها على كافة الاصعدة، لتحقيق التميز في جميع المجالات التي تخدم الدين والوطن وقيادته.
وأضاف الحراحشة أن الوزارة سعت للحصول على هذه الجائزة مقدمة كل ما لديها، وذلك تحفيزا للموظفين لدى المديرية ورفع روح المنافسه بينهم.
وبين أن المديرية حصلت على جائزتين المركز الثاني في فئة المديريات الكبرى فيما حصل الشيخ أحمد الزعبي على المركز الاول على فئة الامام المتميز .
في السياق ذاته، اكد الشيخ احمد الزعبي لـ"الغد" أن جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز تطور وتدعم العمل المؤسسي القائم في المملكة وهي لها اهداف واضحة المعالم والى ما تنشد اليه في تطوير القطاع الحكومي ورؤية التحديث الذي اطلقها جلال الملك عبدالله الثاني.
وأشار الى ضرورة وجود برامج مكثفة تدعم وتحفز المواطنين والشباب والعاملين لدى المؤسسات الحكومية ، مؤكدا على المشاركة في الجوائز والمسابقات للوصول الى التميز والريادة في الاردن.
وتعد جائزة مركز الملك عبدالله الثاني للتميز بالتعاون مع وزارة الارقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأولى على مستوى المملكة لمؤسسات القطاع العام.
وكانت وزارة الأوقاف أطلقت في تموز الماضي الجائزة بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز؛ لتعزيز ثقافة التميّز لدى موظفيها؛ بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة المتمثلة بالتميّز في العمل الإسلامي ورعاية المقدسات، والتنمية المستدامة للوقف، وإتمام رسالتها في ترسيخ القيم ومكارم الأخلاق الإسلامية الوسطية، ونشر ثقافة الاعتدال وإدارة شؤون المساجد والمراكز القرآنية والحج والعمرة والزكاة.

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