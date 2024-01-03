ملتقى للمهارات والتدريب بالشرقية

(MENAFN
- Al Watan) برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم ملتقى المهارات والتدريب ((وعد)) في المنطقة الشرقية، وسيمتد ليومي الأربعاء والخميس الموافق 3-4 يناير 2024، بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ((إثراء)) بمدينة الظهران.
وسيضم الملتقى عدة فعاليات ولقاءات مع رؤساء المجالس القطاعية للمهارات، وعرضًا لمحفزات المهارات والتدريب، وجلسات حوارية متنوعة متخصصة بتطوير المهارات، كما يشتمل الملتقى على تقديم فرص تدريبية للمستفيدين من الطلاب والباحثين عن العمل والمقدمة من قبل الأكاديميات، بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة تستهدف عددًا من الخبراء والمختصين المهتمين في مجال المهارات والتدريب.
ويعتبر ملتقى المهارات والتدريب ((وعد)) الأول من نوعه بالمنطقة الشرقية، والثاني ضمن سلسلة الملتقيات المنبثقة من مخرجات الحملة الوطنية للتدريب ((وعد))، التي تنظمها الوزارة على مستوى مناطق المملكة، حيث انطلقت سلسلة الملتقيات في منطقة الحدود الشمالية، وستتواصل في عدد من مناطق المملكة.
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