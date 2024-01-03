Thursday, 04 January 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ملتقى للمهارات والتدريب بالشرقية

1/3/2024 2:33:48 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم ملتقى المهارات والتدريب ((وعد)) في المنطقة الشرقية، وسيمتد ليومي الأربعاء والخميس الموافق 3-4 يناير 2024، بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ((إثراء)) بمدينة الظهران.
وسيضم الملتقى عدة فعاليات ولقاءات مع رؤساء المجالس القطاعية للمهارات، وعرضًا لمحفزات المهارات والتدريب، وجلسات حوارية متنوعة متخصصة بتطوير المهارات، كما يشتمل الملتقى على تقديم فرص تدريبية للمستفيدين من الطلاب والباحثين عن العمل والمقدمة من قبل الأكاديميات، بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة تستهدف عددًا من الخبراء والمختصين المهتمين في مجال المهارات والتدريب.
ويعتبر ملتقى المهارات والتدريب ((وعد)) الأول من نوعه بالمنطقة الشرقية، والثاني ضمن سلسلة الملتقيات المنبثقة من مخرجات الحملة الوطنية للتدريب ((وعد))، التي تنظمها الوزارة على مستوى مناطق المملكة، حيث انطلقت سلسلة الملتقيات في منطقة الحدود الشمالية، وستتواصل في عدد من مناطق المملكة.

MENAFN03012024000089011017ID1107681823

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث