1.5 مليون موظف تلقوا العلاج لأسباب متعلقة بالعمل

1.5 مليون موظف تلقوا العلاج لأسباب متعلقة بالعمل
التاريخ
1/3/2024 2:33:48 PM
| تلقى حوالي 1.5 مليون موظف بالمملكة خلال العام الماضي رعاية صحية لأصابات ومشاكل صحية متعلقة بالعمل، حيث بلغت النسبة الإجمالية لمن تلقو الرعاية الصحية لأسباب متعلقة بالعمل 9.8% من حوالي 14758358 موظفًا.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة لهيئة الإحصاء العامة، وبيانات سوق العمل المتزامنة مع فترة إعداد التقرير بأن إجمالي من تلقوا الرعاية الصحية لأسباب متعلقة بالعمل بلغت بين إجمالي العاملين بالمملكة 9.8%، وبنسبة 10.7% من الذكور، ما يعادل 1.281.111 موظف، و9.4% من الإناث ما يعادل 261.823 موظفة، حيث بلغت النسبة الإجمالية للموظفين السعوديين الذين تلقوا العلاج 10% وبنسبة 9.2% للذكور و10.9% للإناث، في حين بلغت نسبة من تلقوا العلاج من غير السعوديين 9.6%، وبنسبة 9.5% للذكور و10.3% للإناث.
الفئات العمرية
وأظهرت البيانات أن أعلى فئة عمرية تلقت العلاج والرعاية الصحية لأسباب متعلقة بالعمل كانت للفئة العمرية من 50 إلى 54 عامًا، وبنسبة 13.2%، تلتها الفئة العمرية الأكبر منها، والتي تتضمن العاملين بأعمار بين 55 و59 عامًا، وبنسبة 11.5%، في حين كانت نسبة الفئات العمرية 30 و34 سنة و49 و45 سنة حوالي 11.1% لكل فئة منهم، وتلتهم الفئة العمرية من 60 إلى 64 عامًا بنسبة 10.3%، ثم الفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة بنسبة 10.2%، والفئة العمرية بين 40 و44 عامًا بلغت نسبة من تلقو العلاج منهم 9.8%، والفئة العمرية من 25 إلى 29 عامًا بلغت نسبتهم 9.2%، وفئة من عمر 20 إلى 24 بلغت نسبتهم 9%، وكان ملفتًا أن الفئة العمرية الأكبر من 65 سنة كان ضمن الفئات الأقل في تلقي الرعاية الصحية، حيث بلغت نسبة من تلقى العلاج منهم 7%، وأقل فئة في تلقي العلاج كانت للفئة العمرية بين 18 و19 عامًا، وكانت نسبتهم 2.7%.
الذكور الأكثر بالرعاية الصحية
وأظهرت البيانات أن نسبة الذكور الذين تلقوا الرعاية الصحية كانت أعلى من نسبة الإناث، حيث بلغ من تلقى العلاج من الموظفين السعودين بالفئة العمرية 60 إلى 64 حوالي 8.3% للذكور و0% للإناث، وأكبر من 65 سنة بلغت نسبتهم 11.4% للذكور و0% للإناث، في حين كانت نسبة الإناث الذين تلقوا علاجًا في الفئة العمرية 50 إلى 54 سنة 19.9% وهي أعلى نسبة ضمن الفئات، في حين بلغت نسبة الذكور بذات الفئة 10.9%، وسجلت الإناث نسبة أعلى من الذكور في تلقى العلاجات ضمن الفئة العمرية من 30 عامًا وحتى 54 عامًا، بعدها ترتفع نسبة الذكور على الإناث.
نسبة العاملين الذين تلقوا رعاية أو علاجًا طبيًا لإصابة العمل، أو للمشاكل الصحية المتعلقة بالعمل بحسب الجنس والجنسية والفئات العمرية
18-19= %2.7
20-24= %9.0
25-29= %9.2
30-34= %11.1
35-39= %10.2
40-44= %9.8
45-49= %11.1
50-54= %13.2
55-59= %11.5
60-64= %10.3
65+ = %7.0
الإجمالي= 9.8%
MENAFN03012024000089011017ID1107681822
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