1.5 مليون موظف تلقوا العلاج لأسباب متعلقة بالعمل

تلقى حوالي 1.5 مليون موظف بالمملكة خلال العام الماضي رعاية صحية لأصابات ومشاكل صحية متعلقة بالعمل، حيث بلغت النسبة الإجمالية لمن تلقو الرعاية الصحية لأسباب متعلقة بالعمل 9.8% من حوالي 14758358 موظفًا.

وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة لهيئة الإحصاء العامة، وبيانات سوق العمل المتزامنة مع فترة إعداد التقرير بأن إجمالي من تلقوا الرعاية الصحية لأسباب متعلقة بالعمل بلغت بين إجمالي العاملين بالمملكة 9.8%، وبنسبة 10.7% من الذكور، ما يعادل 1.281.111 موظف، و9.4% من الإناث ما يعادل 261.823 موظفة، حيث بلغت النسبة الإجمالية للموظفين السعوديين الذين تلقوا العلاج 10% وبنسبة 9.2% للذكور و10.9% للإناث، في حين بلغت نسبة من تلقوا العلاج من غير السعوديين 9.6%، وبنسبة 9.5% للذكور و10.3% للإناث.

الفئات العمرية

وأظهرت البيانات أن أعلى فئة عمرية تلقت العلاج والرعاية الصحية لأسباب متعلقة بالعمل كانت للفئة العمرية من 50 إلى 54 عامًا، وبنسبة 13.2%، تلتها الفئة العمرية الأكبر منها، والتي تتضمن العاملين بأعمار بين 55 و59 عامًا، وبنسبة 11.5%، في حين كانت نسبة الفئات العمرية 30 و34 سنة و49 و45 سنة حوالي 11.1% لكل فئة منهم، وتلتهم الفئة العمرية من 60 إلى 64 عامًا بنسبة 10.3%، ثم الفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة بنسبة 10.2%، والفئة العمرية بين 40 و44 عامًا بلغت نسبة من تلقو العلاج منهم 9.8%، والفئة العمرية من 25 إلى 29 عامًا بلغت نسبتهم 9.2%، وفئة من عمر 20 إلى 24 بلغت نسبتهم 9%، وكان ملفتًا أن الفئة العمرية الأكبر من 65 سنة كان ضمن الفئات الأقل في تلقي الرعاية الصحية، حيث بلغت نسبة من تلقى العلاج منهم 7%، وأقل فئة في تلقي العلاج كانت للفئة العمرية بين 18 و19 عامًا، وكانت نسبتهم 2.7%.

الذكور الأكثر بالرعاية الصحية

وأظهرت البيانات أن نسبة الذكور الذين تلقوا الرعاية الصحية كانت أعلى من نسبة الإناث، حيث بلغ من تلقى العلاج من الموظفين السعودين بالفئة العمرية 60 إلى 64 حوالي 8.3% للذكور و0% للإناث، وأكبر من 65 سنة بلغت نسبتهم 11.4% للذكور و0% للإناث، في حين كانت نسبة الإناث الذين تلقوا علاجًا في الفئة العمرية 50 إلى 54 سنة 19.9% وهي أعلى نسبة ضمن الفئات، في حين بلغت نسبة الذكور بذات الفئة 10.9%، وسجلت الإناث نسبة أعلى من الذكور في تلقى العلاجات ضمن الفئة العمرية من 30 عامًا وحتى 54 عامًا، بعدها ترتفع نسبة الذكور على الإناث.

نسبة العاملين الذين تلقوا رعاية أو علاجًا طبيًا لإصابة العمل، أو للمشاكل الصحية المتعلقة بالعمل بحسب الجنس والجنسية والفئات العمرية

18-19= %2.7

20-24= %9.0

25-29= %9.2

30-34= %11.1

35-39= %10.2

40-44= %9.8

45-49= %11.1

50-54= %13.2

55-59= %11.5

60-64= %10.3

65+ = %7.0

الإجمالي= 9.8%