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زرقاء اليمامة تعتلي منصة الأوبرا لأول مرة

1/3/2024 2:33:21 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد العاصمة الرياض في النصف الثاني من أبريل المقبل، أول أوبرا سعودية، يشارك فيها 3 ممثلين سعوديين، ويؤدون أدوارهم على أنغام موسيقى أوبرالية، ولكنها مستوحاة من الموسيقى السعودية.
وبحسب ما ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية سلطان البازعي في تصريح خاص بـ((الوطن)).
هنالك 3 فنانين سعوديين مشاركين في عرض الأوبرا القادم الذي يحمل اسم زرقاء اليمامة وهم سوسن البهيتي، خيران الزهراني، ريماز العقبي، مؤكداً أنهم من الأصوات الشابة المتميزة بفن الأوبرا، أما عن فكرة زرقاء اليمامة فذكرأنه عرض مستوحى من هويتنا وتراثنا اللذين نطمح إلى إبرازهما وإظهارهما بشكل يفهمه العالم وينسجم معه، منوهاً أن فن الأوبرا شكل من الأشكال الجاذبة في عالم الفنون.
وأضاف البازعي ((الأوبرا فن جديد على العالم العربي، والتجارب العربية فيه ليست كثيرة، ويتركز معظمها باللغة العربية))، مشيراً إلى أن ((قصة زرقاء اليمامة معروفة لدى الجميع، ولكنها ستقدم هذه المرة بعمل أوبرالي مُلهم، ويقف خلف هذا العمل فريق عالمي، متخصص في الإخراج، وكتابة النصوص الموسيقية، إضافة إلى تطوير نص قصة زرقاء اليمامة، ليكون ملائماً للغناء في الأوبرا)).
الثقافة السعودية
وأكمل البازعي ((سيؤدي الغناء في الأوبرا مواهب عالمية، وتشاركها 3 مواهب سعودية، يؤدون أدواراً في الفن الأوبرالي، إضافة إلى المشاركة السعودية في الكورال)).
منوهاً أن الموسيقى التي ستقدم في أوبرا ((زرقاء اليمامة))، استوحت كثيراً من الموسيقى السعودية والعربية، بقيادة ملحن أسترالي عالمي، حضر إلى المملكة مرات عدة، وتعرف على البيئة والثقافة السعودية، وعلى مميزات الموسيقى السعودية، واستطاع أن يستوحي منها ألحان زرقاء اليمامة.
مسرح أكاديمي
من جانب آخر ذكر البازعي ((منذ انطلاق هيئة الفنون والمسرح بدأنا التخطيط لعمل أكاديمية سعودية متخصصة في فنون المسرح، على اعتبار أنها أحد العناصر الأساسية في استراتيجية عمل الهيئة)).
ولفت ((تكللت المساعي بنجاح ونحن الآن في مرحلة الانتهاء من الإجراءات الرسمية لاعتمادها منشأة تعليمية تدرب أبناءنا على العمل المسرحي وتهيئهم مباشرة لسوق العمل، حيث سيحصل الطالب على بكالوريوس المسرح)).
وحول الإقبال على مثل هذا النوع من التخصصات الأكاديمية قال ((تشجعنا التجربة التي قدمناها مسبقاً من خلال دورات تدريب قصيرة وطويلة، حيث الإقبال الكبير من موهوبين وموهوبات الوطن للمشاركة، وهو ما يحفزنا لتقديم الأفضل، وتهيئة البيئة والمكان المناسب لتلقي هذا النوع من الفن بتدريب ومتابعة وإشراف متخصصين)).
لافتاً أن ما تشهده الساحة الثقافية والفنية في المملكة من تطورات هي نتاج دعم قيادي متمكن للنهوض بمختلف المجالات، وأنها تأتي في إطار((جودة الحياة)) أحد برامج تحقيق ((رؤية السعودية 2030))، وفي سياق الحرص على فتح نوافذ ثقافية جديدة من خلال إقامة وإطلاق الفعاليات الثقافية بمجالاتها الفنية المختلفة، لإثراء المشهد الثقافي في المملكة، وتوفير خيارات نوعية للجمهور السعودي.

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