وزارة الخارجية تعلن عن وظائف تعاقدية للجنسين للعمل بأمريكا - جريدة الوطن السعودية

وزارة الخارجية تعلن عن وظائف تعاقدية للجنسين للعمل بأمريكا - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
1/3/2024 2:33:08 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للجنسين للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في السفارة بواشنطن والقنصلية العامة في نيويورك والوفد الدائم في نيويورك والقنصلية العامة في هيوستن والقنصلية العامة في لوس أنجلوس.
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