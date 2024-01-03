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وزارة الخارجية تعلن عن وظائف تعاقدية للجنسين للعمل بأمريكا - جريدة الوطن السعودية

1/3/2024 2:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للجنسين للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في السفارة بواشنطن والقنصلية العامة في نيويورك والوفد الدائم في نيويورك والقنصلية العامة في هيوستن والقنصلية العامة في لوس أنجلوس.

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