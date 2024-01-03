إل جي تحدد اتجاهات سوائل التبريد الجديدة وتتكيف مع التغيرات لتبقى في الصدارة

MENAFN - AETOSWire) نتيجةًلاستمرار القلق المتزايد حول الأثر البيئي لسوائل التبريد، حدد الخبراء في شركة "إل جي" الاتجاهات الرئيسية في القطاع في فترة يشهد فيها تحولات كبرى. والغرض من هذا البحث هو ضمان امتلاك التقنيين والاستشاريين في قطاع التكييف والتبريد للفهم الشامل والاستعداد التام لعصر جديد من سوائل التبريد المطورة.

وتلتزم "إل جي" كونها علامة تجارية تقنية بشكل عام بتوفير الحلول المستدامة، وتعمل اليوم بنشاط نحو تأمين المستقبل بما يتماشى مع التزاماتها البيئية والاجتماعية. وأدى ذلك إلى تطويرها لتقنيات رائدة مثل المبادلات الحرارية المصممة لتقليل حجم سوائل التبريد وهندسة الأنظمة التي تأخذ في الاعتبار خصائص دورة كل سائل تبريد بديل.

معايير عالمية جديدة

تسعى تنظيمات الغازات المفلورة الأوروبية F-Gas التزاماً بحماية البيئة على نطاق عالمي إلى الحد من استخدام الهيدروفلوروكربونات (HFCs) بنسبة 95% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2015، وصولاً إلى الصفر بحلول عام 2050. وكجزء من هذا الهدف، سيُحظر استخدام غازات F بقدرة تسخين عالمية (GWP) تبلغ 150 أو أكثر في الأنظمة المنفصلة والمتكاملة ذات سعة تحت 50 كيلوواط اعتباراً من عام 2027. إضافةً إلى ذلك، سيتم حظر الأنظمة المنفصلة التي تحتوي على أقل من 3 كيلوغرامات من الغازات F بقدرة تسخين عالمية تبلغ 750 أو أكثر في عام 2025. كما وضع برنامج SNAP (السياسة البديلة الجديدة المهمة) التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية EPA إرشادات واضحة للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون. وتلتزم الوكالة بتقليل إنتاج واستخدام الهيدروفلوروكربونات بنسبة 85% بحلول عام 2036.

سوائل التبريد المستقبلية

ما هو سائل التبريد المثالي الذي يجب اختياره؟ خلص الخبراء في "إل جي" إلى ثلاث فئات رئيسية تتميز بقدرة تسخين عالمية أقل بشكل عام. والخيار الأول هو استخدام الهيدروفلوروكربونات (HFCs)والهيدروكربونات (HCs) التي تقدم فوائد مختلفة مثل تحسين الكفاءة وتقليل قدرة التسخين العالمية وإمكانية إعادة التدوير إلى جانب مزاياها في تقليل الأثر البيئي وتعزيز السلامة.

والخيار الآخر هو استخدام الهيدروفلوروأوليفينات (HFOs)، وهي بديل جديد وأكثر استدامة لسوائل التبريد. وغالباً ما تُمزج هذه المركبات مع مواد أخرى، مما يؤدي إلى قدرة تسخين عالمية أقل بكثير من الهيدروفلوروكربونات التقليدية. على سبيل المثال، R454B المعروف باسم OpteonTM XL41هو سائل تبريد رئيسي في قطاع التكييف والتبريد بقدرة تسخين عالمية أقل مقارنةً بسائل التبريد R410A الأكثر استخداماً.

ومع ذلك، يعتبر الخيار الأفضل هو سوائل التبريد الطبيعية، مثل ثاني أكسيد الكربون (R744)والأمونيا (R717) والهيدروكربونات مثل البروبان (R290) والإيزوبيوتان (R600a) التي تمتلك قدرة تسخين عالمية ضئيلة، مما يجعلها الخيارات المثالية لأنظمة التكييف والتبريد المستقبلية.

البقاء في الصدارة

سيشهد القطاع تغيرات ملحوظة وفترة انتقالية، حيث سيتطلب التبني المتزايد لسوائل التبريد بقدرة تسخين عالمية أقل على سبيل المثال تبني أنظمة جديدة أو استبدال الأنظمة الحالية، والتي قد ينتج عنها تكلفة إضافية.

وهنا يأتي دور "إل جي" الرائدة في مجال التكييف والتبريد، حيث حلول الشركة على سوائل تبريد أكثر كفاءةً مع أداء متفوق والأهم من ذلك، قدرة تسخين عالمية أقل. وتتوافق حلول "إل جي" الاستراتيجية مع اللوائح الإقليمية سواء في حلول تبريد الهواء أو حتى حلول تسخين المياه، وتضع معياراً جديداً أيضاً للاستدامة والكفاءة في قطاع التكييف والتبريد.

ومع هذا التغيير الشامل في القطاع نحو البدائل الواعية بيئياً، سيصبح اعتماد سائل التبريد المناسب قريباً حجر الأساس في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وهو هدف تعمل "إل جي" على تحقيقه بمسؤولية والتزام.

لمحة عن شركة "إل جي لحلول الهواء "

تعد شركة "إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء" رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنزل الذكي، وأنظمة جودة الهواء، بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة التي تتضمّن الذكاء الاصطناعي. وفيما تبتكر الشركة الحلول المتكاملة للمنزل عبر تقنياتها الأساسية الرائدة في السوق، تلتزم الشركة أيضًا بتوفير نوعية حياة أفضل للمستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بدقّة، والأجهزة المنزلية ومنتجات حلول الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .