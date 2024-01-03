8 عيادات بصحي أبانات

(MENAFN
- Al Watan) دشن الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور موسى الحربي، أمس، 8 عيادات تخصصية بمركز صحي محافظة أبانات ضمت ((عيادات الإرشاد الشامل، الأنف والأذن والحنجرة، العيون، الأطفال، الجراحة، إضافة إلى عيادة الجيل الذهبي لرعاية كبار السن، وعيادة مدرب الصحة لرفع جودة الحياة، وكذا العيادة الافتراضية)).
والتقى الرئيس التنفيذي للتجمع بالكوادر الطبية والفنية وتعرّف من خلالهم على حجم الواجبات المنوطة بهم لخدمة المستفيدين، كما استمع لآراء المراجعين ومستوى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، متعرفا إلى المطالب والاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات وفق أفضل مستويات الممارسة الصحية اللائقة المقدمة للمرضى.
وشملت الجولة التفقدية لقاء رئيس التجمع بمحافظ أبانات حسين العتيبي، حيث ناقش الجانبان أوضاع الخدمات الصحية بالمحافظة وسبل تطويرها.
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