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8 عيادات بصحي أبانات

1/3/2024 2:29:44 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور موسى الحربي، أمس، 8 عيادات تخصصية بمركز صحي محافظة أبانات ضمت ((عيادات الإرشاد الشامل، الأنف والأذن والحنجرة، العيون، الأطفال، الجراحة، إضافة إلى عيادة الجيل الذهبي لرعاية كبار السن، وعيادة مدرب الصحة لرفع جودة الحياة، وكذا العيادة الافتراضية)).
والتقى الرئيس التنفيذي للتجمع بالكوادر الطبية والفنية وتعرّف من خلالهم على حجم الواجبات المنوطة بهم لخدمة المستفيدين، كما استمع لآراء المراجعين ومستوى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، متعرفا إلى المطالب والاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات وفق أفضل مستويات الممارسة الصحية اللائقة المقدمة للمرضى.
وشملت الجولة التفقدية لقاء رئيس التجمع بمحافظ أبانات حسين العتيبي، حيث ناقش الجانبان أوضاع الخدمات الصحية بالمحافظة وسبل تطويرها.

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