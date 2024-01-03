Thursday, 04 January 2024 12:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إزاحة أعمدة سمرة العرق

1/3/2024 2:29:44 PM

(MENAFN- Al Watan) شرعت كهرباء منطقة جازان، ممثلةً بمكتب خدمات الدرب، في إزاحة ونقل الأعمدة والعدادات من الطريق الرابط بين سمرة والعرق، فيما قدر الأهالي إنهاء معاناتهم التي كانوا يعانون منها من أعوام.
كانت ((الوطن)) نشرت في وقت سابق مطالبات الأهالي بإزاحة الأعمدة والعدادات التي كانت تتوسط الطريق.

MENAFN03012024000089011017ID1107681766

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث