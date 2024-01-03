إزاحة أعمدة سمرة العرق

إزاحة أعمدة سمرة العرق
التاريخ
1/3/2024 2:29:44 PM
(MENAFN
- Al Watan) شرعت كهرباء منطقة جازان، ممثلةً بمكتب خدمات الدرب، في إزاحة ونقل الأعمدة والعدادات من الطريق الرابط بين سمرة والعرق، فيما قدر الأهالي إنهاء معاناتهم التي كانوا يعانون منها من أعوام.
كانت ((الوطن)) نشرت في وقت سابق مطالبات الأهالي بإزاحة الأعمدة والعدادات التي كانت تتوسط الطريق.
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