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%17 زيادة بميزانية جامعة جازان

1/3/2024 2:29:44 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، أن ميزانية الجامعة لهذا العام 2024، شهدت زيادة تقدر بـ17% عن العام السابق، وهو ما يجسد دعم القيادة للجامعة ومنسوبيها، ويؤكد تميز كوادر الجامعة في العمل وفق نموذج تكاملي أعطى مؤشرات عالية في إنجاز العمل بكفاءة، موجها شكره وتقديره لكل من عمل ويعمل بكفاءة وإخلاص وتفانٍ لتطور الجامعة، جاء ذلك خلال رعايته الملتقى السنوي الثالث لتطوير الخطط الدراسية ((مدار)) الذي نظمته وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية.
مواءمة الخطط
شهد الملتقى تقديم عدد من الأوراق العلمية، حيث قدم وكيل كلية الطب الدكتور أحمد بن يحيى القاسم ورقة عن ((مواءمة المقررات مع الخطة الاستراتيجية للجامعة)).
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن يحيى عريشي أهمية مواءمة الخطط والمناهج والبرامج الدراسية مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، واستعرض وكيل كلية العلوم للبحث والتطوير الدكتور أسامة بن عبدالله مدخلي في ورقته تطوير البرامج الدراسية بكلية العلوم، موضحا أن الخطط والبرامج الدراسية المختلفة في الكلية تخضع لعملية تطوير مستمر، من خلال اجتماعات وورش عمل شبه يومية للوصول لخطط دراسية متطورة.
هيكلة جديدة
استعرض عميد التطوير والجودة الدكتور غالب بن عمر سويدي ورقة بعنوان ((ما بعد الهيكلة آفاق ورؤى مستقبلية)) موضحا أن الهيكلة الجديدة للجامعة، انطلقت من الرؤية التعليمية الجديدة التي احتواها التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، كما أن الهيكلة الجديدة استهدفت خلق مزيد من التكامل وتبادل الخبرات بين الأقسام الأكاديمية بالجامعة.

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