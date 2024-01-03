%17 زيادة بميزانية جامعة جازان

(MENAFN
- Al Watan) كشف رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، أن ميزانية الجامعة لهذا العام 2024، شهدت زيادة تقدر بـ17% عن العام السابق، وهو ما يجسد دعم القيادة للجامعة ومنسوبيها، ويؤكد تميز كوادر الجامعة في العمل وفق نموذج تكاملي أعطى مؤشرات عالية في إنجاز العمل بكفاءة، موجها شكره وتقديره لكل من عمل ويعمل بكفاءة وإخلاص وتفانٍ لتطور الجامعة، جاء ذلك خلال رعايته الملتقى السنوي الثالث لتطوير الخطط الدراسية ((مدار)) الذي نظمته وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية.
مواءمة الخطط
شهد الملتقى تقديم عدد من الأوراق العلمية، حيث قدم وكيل كلية الطب الدكتور أحمد بن يحيى القاسم ورقة عن ((مواءمة المقررات مع الخطة الاستراتيجية للجامعة)).
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن يحيى عريشي أهمية مواءمة الخطط والمناهج والبرامج الدراسية مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، واستعرض وكيل كلية العلوم للبحث والتطوير الدكتور أسامة بن عبدالله مدخلي في ورقته تطوير البرامج الدراسية بكلية العلوم، موضحا أن الخطط والبرامج الدراسية المختلفة في الكلية تخضع لعملية تطوير مستمر، من خلال اجتماعات وورش عمل شبه يومية للوصول لخطط دراسية متطورة.
هيكلة جديدة
استعرض عميد التطوير والجودة الدكتور غالب بن عمر سويدي ورقة بعنوان ((ما بعد الهيكلة آفاق ورؤى مستقبلية)) موضحا أن الهيكلة الجديدة للجامعة، انطلقت من الرؤية التعليمية الجديدة التي احتواها التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، كما أن الهيكلة الجديدة استهدفت خلق مزيد من التكامل وتبادل الخبرات بين الأقسام الأكاديمية بالجامعة.
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