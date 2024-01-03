أمير جازان يدشن عقيدتنا إيمان وأمان

(MENAFN
- Al Watan) دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر،فعاليات البرنامج الدعوي ((عقيدتنا إيمان وأمان)), الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2024.
واستمع الأمير محمد بن ناصر، لشرح مفصل من المدير العام للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، أسامة بن زيد المدخلي, حول البرنامج الدعوي الذي ينفذ على مدى شهر كامل، وما يتضمنه من ندوات علمية ومحاضرات ودورات شرعية وكلمات دعوية، وأيام علمية وجولات دعوية موجهة للرجال والنساء بمختلف المحافظات، إضافة للأنشطة الدعوية الموجهة للجاليات.
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