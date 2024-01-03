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أمير جازان يدشن عقيدتنا إيمان وأمان

1/3/2024 2:29:44 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر،فعاليات البرنامج الدعوي ((عقيدتنا إيمان وأمان)), الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2024.
واستمع الأمير محمد بن ناصر، لشرح مفصل من المدير العام للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، أسامة بن زيد المدخلي, حول البرنامج الدعوي الذي ينفذ على مدى شهر كامل، وما يتضمنه من ندوات علمية ومحاضرات ودورات شرعية وكلمات دعوية، وأيام علمية وجولات دعوية موجهة للرجال والنساء بمختلف المحافظات، إضافة للأنشطة الدعوية الموجهة للجاليات.

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