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إطلاق مبادرة سفراء الإعلام

1/3/2024 2:29:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المنتدى السعودي للإعلام، إطلاقه مبادرة سفراء الإعلام، وذلك بالتعاون مع اللجنة التشاورية المشتركة لكليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية.
وتشمل المبادرة اختيار طلاب الإعلام المتميزين، ليكونوا سفراء للمنتدى ولمعرض مستقبل الإعلام "فومكس" في جامعاتهم، إضافة إلى حضورهم للفعالية للالتقاء بالخبرات والقيادات الإعلامية والاستفادة من تجاربهم عبر مساحة مخصصة ضمن فعاليات المناسبة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، أن هذه المبادرة؛ تأتي انطلاقًا من أدوار المنتدى والمعرض بتطوير الصناعة الإعلامية وتمكين الكفاءات الشابة من خلال احتكاكهم بالنخب الموجودة في الحدث؛ حيث تشكل هذه الكفاءات نواة المستقبل للعمل الإعلامي المحلي.
وبين الحارثي أن هذه المبادرة تعد حلقة من سلسلة من المبادرات التي عمل عليها فريق المنتدى بالتعاون مع شركاء المنتدى للوصول إلى المخرجات التي تليق بمكانة الإعلام السعودي دولياً. وتهدف المبادرة إلى التعريف بالمنتدى السعودي للإعلام الذي يقام على مدى يومي 20 و21 فبراير المقبل، ودوره في تحسين الصناعة الإعلامية وتطويرها، وتبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال الإعلامي، وتعزيز مكانة المملكة إعلامياً. وتسهم مبادرة سفراء الإعلام كذلك في التعريف بمعرض "فومكس" الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل، وهو معرض فني وتقني وإعلامي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويستعرض التجارب الحديثة في الصناعة الإعلامية، وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث، ومواكبة الإيقاع السريع لتحولات القطاع من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة عالمياً.
من جانبه أوضح أمين عام اللجنة التشاورية المشتركة لكليات وأقسام الإعلام بالمملكة الدكتور شاكر الذيابي، أن اللجنة من خلال شراكتها في مبادرة سفراء الإعلام تسعى إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المنتدى السعودي للإعلام الذي يعد الحاضنة لبروز أسماء يعول عليها في المجال الإعلامي من خلال ترشيح سفراء الإعلام ولضمان اطلاع طلاب وطالبات الإعلام على أحدث التجارب الإعلامية والتقنيات الناشئة في مجالات الإعلام المتنوعة، وإتاحة الفرصة للأقسام والكليات لبناء شراكات تسهم في تطويرها وتعزز من رسالتها وأهدافها في تخريج كوادر مؤهلة للتعامل مع المتغيرات الإعلامية المستمرة في المشهد الإعلامي.
يذكر أنه تجري الاستعدادات لإطلاق المنتدى السعودي للإعلام 2024 بنسخته الثالثة، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، وبحضور أكثر من 2000 شخصية إعلامية محلية ودولية، حيث يختتم المنتدى بتتويج الفائزين والفائزات بـ"جائزة المنتدى السعودي للإعلام" الثالثة، التي تأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية تكريم الفاعلين في المجال محلياً وإقليمياً، مما يوجد تنافساً بين المبدعين والمبدعات، ويحفز الكفاءات من الأفراد والجماعات لتقديم أعمال مميزة، ويسهم في التعريف بالتجارب السعودية الرائدة، وتقديراً للشخصيات المساهمة في مسيرة الإعلام، بما يعزز حضورها محلياً وعربياً.

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