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الهيئة الملكية لمكة والمشاعر تهيئ ((خاصرة عين زبيدة)) بفعاليات شتوية

1/3/2024 2:29:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن تهيئة المنطقة التاريخية "خاصرة عين زبيدة" استعدادًا لاستقبال سكان وزوار مدينة مكة المكرمة, حيث بذلت الهيئة بالتعاون مع شركائها "برنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة الثقافة والهيئة العامة للأوقاف وهيئة التراث وشركة كدانة للتنمية والتطوير"، جهودًا كبيرة في تجهيز المنطقة, كونها أحد أهم وأبرز المناطق التاريخية والثقافية، التي تتضمن معالم تراثية عريقة لارتباطها عبر الزمن بالحضارة والتاريخ الإسلامي، الذي تعتني به المملكة.
وتكّمن أهمية منطقة "خاصرة عين زبيدة" التاريخية في انتفاع سكان مكة المكرمة وحجاج بيت الله منها عبر قرون ممتدة, وذلك لاحتوائها على عين مائية يعود تاريخها لأكثر من 1200 عام, حيث تقع عين زبيدة في وادي النعمان بين مدينتي مكة والطائف, ويصل امتداد معالمها وقنواتها إلى منطقة المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة).
وجرى تطوير مسار بطول 31 كلم يحتوي على معالم تراثية, يشمل أكثر من ست مناطق ترفيهية وثقافية متنوعة تضم منطقة السوق المفتوح, ومنطقة المطاعم والجلسات، ومنطقة استعراض الفرق الأدائية، ومنطقة الأنشطة والألعاب التفاعلية, منطقة المحاكاة, منطقة جمالية لالتقاط الصور التذكارية.
يذكر أن تفعيل منطقة (خاصرة عين زبيدة) يأتي من اهتمام الهيئة الملكية وشركائها لإثراء تجربة الزوار وتحسين جودة حياة السكان والعناية بالمناطق التاريخية التي تزخر بها المدينة المقدسة باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة وتحقيق أعلى المواصفات

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