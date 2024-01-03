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جمعيات الأحساء تحافظ على إمدادات الدم

1/3/2024 2:29:44 PM
(MENAFN- Al Watan) مع انطلاق حملات التبرع بالدم في العام الميلادي الجديد، التي تنفذها المراكز والجمعيات الخيرية في الأحساء على مدى العام بالتعاون مع التجمع الصحي، وأولها في مركز البر بحي الملك فهد، أكد قائمون على الحملات في الجمعيات أن هذه الحملات تستمر على مدى السنة للحفاظ على الإمدادات الكافية، وتحقيق إتاحة نقل الدم المأمون أمام الجميع في الوقت المناسب.
دون مقابل
قال رئيس مجلس إدارة جمعية المواساة في القارة، أحمد اللويمي، إن حملات التبرع بالدم أسهمت في إذكاء الوعي بقيمة التبرع الطوعي بالدم دون مقابل، وتعزيز التضامن المجتمعي والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك من أهم أدوار الجمعيات الأهلية العمل على نشر الوعي بالعمل التطوعي من خلال البذل والعطاء، ونشر ثقافة التعاضد والتكاتف بين أفراد المجتمع، وبالتالي ترجمة العمل الخيري والتكافل الاجتماعي عبر هذه البرامج الإنسانية.
ومن أبرز الأهداف التي حققتها الحملات: تأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساسي المتوافر في بنوك الدم بوزارة الصحة، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء، والإسهام في إقامة الروابط الاجتماعية، وتعزيز وحدة المجتمع، ونشر ثقافة العمل الخيري والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، والتوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم.
مشاركة مجتمعية
من جهته، أكد نائب مدير مركز حي الملك فهد في الهفوف التابع لجمعية البر في الأحساء، سامي العلي، أن من بين مكاسب حملات التبرع بالدم في الجمعيات والمراكز الخيرية إبراز وإظهار جهود الجمعية في المشاركة المجتمعية بالجوانب التي يحتاجها المجتمع من خلال دعم المرضى والمصابين والمنومين في المستشفيات الذين بحاجة ماسة إلى قطرات دم تنقذ حياتهم، وتعد محطة إعلام وتسويق لمشاريع المركز وبرامجه، وكسب داعمين جدد للجمعية، وتمثل مصدرا لزيادة ريع الموارد المالية؛ لدعم مشاريع المركز، وتفعيل التطوع الاجتماعي تزامنا مع رؤية المملكة 2030، وإتاحة الفرصة للشباب للحصول على فرص تطوعية من خلال منصة العمل التطوعي، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية، ودعم مشاريع الخير الإنسانية، وتأكيد مبدأ التكافل المجتمعي من خلال حملة التبرع بالدم.
لأوسع شريحة
بيّن اللويمي أن من أبرز ما تتيح هذه الحملات من فرص لتحسين التبرع بالدم هو العمل على إتاحة الفرصة لأوسع شريحة في المجتمع من حيث العدد ومن حيث الأعمار والجنس، للمشاركة في التبرع، حيث إن هذه الحملات تمثل فرصة كبيرة للجمعيات لنشر الوعي بالمشاركة المجتمعية عبر برامج مصاحبة في مختلف الجوانب مثل: برامج توعوية صحية عن أهمية الدم ودوره الحيوي في حفظ الحياة، والوعي بالاستهلاك المنظم منعًا من الوقوع في الأمراض كالسكري والضغط وغيره، والبرامج التربوية لتأكيد ثقافة البذل والعطاء، وبرامج الوعي الصحي وأهمية التطعيمات، ومخاطر الزواج بين الأقارب، والامتثال للتعليمات الصحية عبر القنوات النظامية.
الإفصاح عن البيانات
أوضحت مسؤولة الإعلام في جمعية الحليلة الخيرية، منى الصبي، أن عدة مكاسب أحرزتها حملات التبرع بالدم في الجمعيات، ومن بينها: تفعيل الخدمة المجتمعية، وتحقيق أهداف الجمعية بما يخص التوعية الصحية، وتقديم برامج خدمية للمجتمع بشكل عام، ومن بين فرص التحسين في تلك الحملات تحسين آلية التسجيل والإفصاح عن البيانات الكترونيًا، وتوفير طاقم مدرب ومتخصص في التوجيه والإجابة عن الاستفسارات قبل التسجيل في الحملة.

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