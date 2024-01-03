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التجارة تُصدر نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع من العام 2023

1/3/2024 2:29:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت وزارة التجارة نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2023م التي ترصد أهم تطورات القطاع، وتنامي السجلات التجارية والقطاعات الواعدة.
وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع 2023، بزيادة 23% عن الربع المماثل للعام 2022م، وبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام أكثر من مليون و397 ألف سجل تجاري، واستحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38,6% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.
وسلّطت النشرة الضوء على السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 24% بنهاية الربع الرابع 2023.
وتناولت النشرة أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة المرتبطة بقطاعات التقنية، والترفيه، والنقل، والسياحة وغيرها، وأبرزت النمو في أنشطة: تقديم خدمات الحوسبة السحابية، ونشر البرمجيات، والمنتجعات، والنقل البري للبضائع، والأندية البحرية، وصناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
ودعت الوزراة الراغبين في الاطلاع على نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع زيارة الرابط .

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