المنافسة تحرك دعاوى جزائية ضد 64 منشأة لبيع السيارات

المنافسة تحرك دعاوى جزائية ضد 64 منشأة لبيع السيارات
التاريخ
1/3/2024 2:29:44 PM
(MENAFN
- Al Watan) مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة يعقد اجتماعه الـ85 ويقر توجيه الاتهام ضد عدد من الوكلاء الموزعين ومعارض السيارات ويحرك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة في قطاع السيارات,
وأوضح المجلس أن المخالفات شملت الاتفاق على تحديد الأسعار وتقاسم الأسواق.
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