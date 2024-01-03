Thursday, 04 January 2024 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنافسة تحرك دعاوى جزائية ضد 64 منشأة لبيع السيارات

1/3/2024 2:29:44 PM
(MENAFN- Al Watan) مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة يعقد اجتماعه الـ85 ويقر توجيه الاتهام ضد عدد من الوكلاء الموزعين ومعارض السيارات ويحرك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة في قطاع السيارات,
وأوضح المجلس أن المخالفات شملت الاتفاق على تحديد الأسعار وتقاسم الأسواق.

MENAFN03012024000089011017ID1107681759

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث